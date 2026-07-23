Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, ජනවාරි 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ එක් අන්තර්ජාතික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රැස්වීමක් අද්දර ද්විපාර්ශ්වික හමුවක් පැවැත්වීය.

මෙම හමුව ශ්‍රී ලංකා–එක්සත් ජනපද රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවල සැලකිය යුතු තතු ලකුණක් ලෙස සැලකෙන අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා සහ වොෂිංටනයේ ප්‍රමුඛ විදේශ ප්‍රතිපත්ති පෞද්ගලිකයෙකු අතර සිදු වූ ඓතිහාසික හමුවකි.

ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා

අමාත්‍ය හේරත් සහ රාජ්‍ය ලේකම් රුබියෝ අතර පැවති මෙම හමුව, කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර විදේශ කටයුතු ඉහළම මට්ටමින් සිදු වන අඛණ්ඩ සබඳතාවයේ ලකුණකි. බහුපාර්ශ්වික සමුළු අද්දර පැවැත්වෙන මෙවැනි සාකච්ඡා, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ පොදු උනන්දුවක් දක්වන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට ලැබෙන අවස්ථාවන් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනේ.

නිලධාරීන් දෙදෙනා අතර පැවති සාකච්ඡාවල වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් හෙළි කර නොමැති අතර, ආර්ථික සහයෝගිතාව, කලාපීය ස්ථායීතාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රයත්නයන් ඇතුළු දෙරට සම්බන්ධ විවිධ මාතෘකා ඒ අතර ආවරණය කර ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

හමුවේ පසුබිම

පළපුරුදු ඇමෙරිකානු දේශපාලනඥයෙකු සහ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ හිටපු එක්සත් ජනපද සෙනෙට් මන්ත්‍රීවරයෙකු වන මාර්කෝ රුබියෝ, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පරිපාලනය යටතේ රාජ්‍ය ලේකම් ලෙස තහවුරු විය. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා සමඟ ඔහු පැවැත්වූ මෙම හමුව, දකුණු ආසියානු කටයුතු කෙරෙහි වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය යටි ගෙන හැර දක්වයි.

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ රජය නියෝජනය කරන විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කර ගනිමින් ගෝලීය හවුල්කරුවන් සහ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන මෙම අවධියේ, ජාත්‍යන්තර රංගනයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ව්‍යාප්තිය ක්‍රියාශීලීව ඉදිරියට ගෙන යයි.

හමුවේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි Sinhala

ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සතු සිල්ලර වෙළඳ ජාලය වන ලංකා සතොස ආයතනය ජනවාරි 24 වැනි සිකුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කිරීමට සූදානම් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි

විනිසුරුවන්ගේ නිශ්චිත විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂවල ජ්‍යෙෂ්ඨ…

23 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග තත්ත්වය උග්‍ර වීමත් සමඟ බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දමමින් ඉහළට Sinhala

මැදපෙරදිග තත්ත්වය උග්‍ර වීමත් සමඟ බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දමමින් ඉහළට

වර්ධනය වන මැදපෙරදිග ආතතීන් හේතුවෙන් ගනුදෙනුකරුවන් කලබලයට පත් වූ අතර, බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල බැරලයකට ඩොලර් 100 සීමාව ක්ෂණිකව ඉක්මවා යාමත් සමඟ බ්‍රහස්පතින්දා…

23 Jul 2026 Discuss