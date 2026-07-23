ශ්රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා, ජනවාරි 23 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ එක් අන්තර්ජාතික රාජ්යතාන්ත්රික රැස්වීමක් අද්දර ද්විපාර්ශ්වික හමුවක් පැවැත්වීය.
මෙම හමුව ශ්රී ලංකා–එක්සත් ජනපද රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතාවල සැලකිය යුතු තතු ලකුණක් ලෙස සැලකෙන අතර, දූපත් රාජ්යයේ ප්රධාන රාජ්යතාන්ත්රිකයා සහ වොෂිංටනයේ ප්රමුඛ විදේශ ප්රතිපත්ති පෞද්ගලිකයෙකු අතර සිදු වූ ඓතිහාසික හමුවකි.
ඉහළ මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා
අමාත්ය හේරත් සහ රාජ්ය ලේකම් රුබියෝ අතර පැවති මෙම හමුව, කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර විදේශ කටයුතු ඉහළම මට්ටමින් සිදු වන අඛණ්ඩ සබඳතාවයේ ලකුණකි. බහුපාර්ශ්වික සමුළු අද්දර පැවැත්වෙන මෙවැනි සාකච්ඡා, ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ පොදු උනන්දුවක් දක්වන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට ලැබෙන අවස්ථාවන් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනේ.
නිලධාරීන් දෙදෙනා අතර පැවති සාකච්ඡාවල වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් හෙළි කර නොමැති අතර, ආර්ථික සහයෝගිතාව, කලාපීය ස්ථායීතාව සහ ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයන් ඇතුළු දෙරට සම්බන්ධ විවිධ මාතෘකා ඒ අතර ආවරණය කර ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
හමුවේ පසුබිම
පළපුරුදු ඇමෙරිකානු දේශපාලනඥයෙකු සහ ෆ්ලොරිඩා ප්රාන්තයේ හිටපු එක්සත් ජනපද සෙනෙට් මන්ත්රීවරයෙකු වන මාර්කෝ රුබියෝ, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ගේ පරිපාලනය යටතේ රාජ්ය ලේකම් ලෙස තහවුරු විය. ශ්රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්යවරයා සමඟ ඔහු පැවැත්වූ මෙම හමුව, දකුණු ආසියානු කටයුතු කෙරෙහි වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය යටි ගෙන හැර දක්වයි.
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ රජය නියෝජනය කරන විදේශ අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා, ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කර ගනිමින් ගෝලීය හවුල්කරුවන් සහ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන මෙම අවධියේ, ජාත්යන්තර රංගනයේ රාජ්යතාන්ත්රික ව්යාප්තිය ක්රියාශීලීව ඉදිරියට ගෙන යයි.
හමුවේ ප්රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා විදේශ අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.