මැදපෙරදිග තත්ත්වය උග්ර වීමත් සමඟ බ්රෙන්ට් අමු තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දමමින් ඉහළට
වර්ධනය වන මැදපෙරදිග ආතතීන් හේතුවෙන් ගනුදෙනුකරුවන් කලබලයට පත් වූ අතර, බ්රෙන්ට් අමු තෙල් මිල බැරලයකට ඩොලර් 100 සීමාව ක්ෂණිකව ඉක්මවා යාමත් සමඟ බ්රහස්පතින්දා ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ කම්පනයට ලක් විය. මෑත කාලයේ නොදුටු මෙම සන්ධිස්ථානය, බලශක්ති මිල ගණන් තීව්ර ලෙස ඉහළ නැංවීය.
සංකේතාත්මක හා ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක්
ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දැමීම, ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළවල මනෝවිද්යාත්මක හා ආර්ථික හැරුම් ලක්ෂ්යයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. ලෝකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක බලශක්ති නිෂ්පාදන කලාපයක තෙල් සැපයුම් මාර්ග හා නිෂ්පාදන පහසුකම්වල ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ආයෝජකයන්ගේ කනස්සල්ල වර්ධනය වීම මෙම ගමනෙහි පිළිබිඹු වන බව විශ්ලේෂකයෝ පවසති.
මිල ඉහළ යාමට හේතු වන්නේ කුමක්ද?
මැදපෙරදිගදී තීව්ර වන ගැටුම් හා දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ගෝලීය තෙල් සැපයුමට ඇතිවිය හැකි බාධා පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු වී ඇත. කලාපයේ කෙටිකාලීන 展望ය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවය ගැඹුරු වීමත් සමඟ ගනුදෙනුකරුවන් අවදානම් වාරිකයක් ගණනය කරමින් වෙළඳපොළ ක්ෂිප්රව ප්රතිචාර දක්වා ඇත.
- මැදපෙරදිගේ භූ දේශපාලන ආතතීන් මෑත දිනවල සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර වී ඇත
- සැපයුම් බාධා පිළිබඳ බිය, අනාගත වෙළඳපොළවල අනුමාන මිලදී ගැනීම් ඇවිස්සා ඇත
- ගෝලීය මිල දර්ශකය වන බ්රෙන්ට් අමු තෙල් බ්රහස්පතින්දා බැරලයකට ඩොලර් 100 මට්ටම ක්ෂණිකව ඉක්මවා ගියේය
ශ්රී ලංකාවට බලපාන ආකාරය
තම ඛනිජ තෙල් අවශ්යතාවයෙන් විශාල කොටසක් ආනයනය කරන ශ්රී ලංකාවට, ගෝලීය අමු තෙල් මිල දිරිමතින් ඉහළ යාම බරපතල ආර්ථික ප්රතිවිපාක දරයි. ඉහළ ගිය තෙල් මිල, ඉන්ධන, විදුලි ජනනය හා ප්රවාහන පිරිවැය සෘජුවම ඉහළ නංවයි — මෙම බර අවසානයේදී පාරිභෝගිකයන් හා ව්යාපාරික ක්ෂේත්රය දෙකටම ගොඩ වැටේ.
2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් සුවය ලැබීමේ ගමනේ තවමත් යෙදී සිටින ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, ගෝලීය බලශක්ති මිල ගණන්වල දීර්ඝ ඉහළ යාමක් වැනි බාහිර කම්පනවලට ඉතා අවදානමට ලක්ව පවතී.
මිල ගණන් ඉහළ මට්ටමේ පවතින්නේ නම්, ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව හා බලශක්ති අමාත්යාංශයේ ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට දේශීය ඉන්ධන මිල නියම කිරීම, සහනාධාර කළමනාකරණය සහ විදේශ විනිමය වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුෂ්කර තීරණ ගැනීමට සිදු විය හැකිය.
ගෝලීය වෙළඳපොළ අවධානමෙන්
අමු තෙල් මිල හදිසියේ ඉහළ යාම ගෝලීය මූල්ය වෙළඳපොළ පුරා ප්රතිධ්වනි වී ඇති අතර, බලශක්ති කොටස් ඉහළ ගොස් ගුවන් සේවා හා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්ර පීඩනයට පත් විය. මැදපෙරදිග ආතතීන් තවදුරටත් උග්ර වුවහොත්, ලෝකය දිගු කාලීන ඉහළ බලශක්ති පිරිවැය කාලපරිච්ඡේදයකට මුහුණ දිය හැකි බවත්, ගෝලීය මහ බැංකු ශ්රමයෙන් මැඩ ගත් උද්ධමන පීඩනය නැවත ඇවිළිය හැකි බවත් ආර්ථික විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාව වැනි ආනයනය මත යැපෙන රටවලට ඇති ආර්ථික පීඩනය වඩාත් ගැඹුරු කරමින් මිල ගණන් තව දුරටත් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති ඕනෑම නරක් වීමක් ගැන, ඉදිරි දිනවල කලාපයේ වර්ධනයන් වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ සිය අවධානය යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.