Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි

විනිසුරුවන්ගේ නිශ්චිත විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් බදාදා දහවල් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු කාර්යාලයේ රැස් විය.

විපක්ෂ එකමුතුවේ ප්‍රකාශනයක්

ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිල කාර්යාලයේ පැවැත්වූ මෙම රැස්වීමට විපක්ෂ දේශපාලන තලයේ සියලු පාර්ශ්වවල ප්‍රධාන පෙළේ නියෝජිතයින් එක්වූ අතර, එය මෙම මතභේදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් එකගතාවකට එළඹීමට ගෙන ඇති සම්බන්ධීකරණ උත්සාහයක ලකුණකි. රටේ අධිකරණ රාමුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස ඔවුන් සලකන මෙම යෝජනාව පිළිබඳ විපක්ෂ පෙළේ වර්ධනය වන සැලකිල්ල මෙම රැස්වීමෙන් ඉස්මතු වේ.

සමීක්ෂණයට ලක් වන යෝජනාව

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය නීතිමය හා දේශපාලන වටපිටාව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. එවැනි වෙනසක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා සංයුතියට දුරගාමී ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විවේචකයින් තර්ක කරන අතර, ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ ප්‍රවීණතාව රට තුළ රඳවා ගැනීමට එය ඉවහල් වනු ඇතැයි සඳහන් කරමින් යෝජනාවට කැමැත්ත පළ කරන්නෝ ද සිටිති.

විපක්ෂය තමන්ගේ ප්‍රතිචාරය සූදානම් කරයි

විපක්ෂ නායකයින් අතර පැවැත්වූ සාකච්ඡා, මෙම යෝජනාවට සාමූහික ප්‍රතිචාරයක් හැඩගස්වා ගැනීමට අපේක්ෂිත අතර, පක්ෂ නියෝජිතයින් ඒ සම්බන්ධ ව්‍යවස්ථාමය හා ප්‍රායෝගික සලකා බැලීම් විමසා බලති.

  • රැස්වීමේ සභාපතිත්වය දැරුවේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසිනි
  • ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂ කිහිපයක නියෝජිතයින් රැස්වීමට සහභාගී විය
  • කේන්ද්‍රීය න්‍යාය පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වූයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාවට යෝජිත සංශෝධනය කෙරෙහිය

මෙම සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය, කාරණය පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළ විට විපක්ෂයේ නිල ස්ථාවරයට බලපෑ හැකි ය. බදාදා රැස්වීමේ නියෝජිතත්වය දැරූ විවිධ පක්ෂ අතර ඒකාබද්ධ ස්ථාවරයක් ඉදිරිපත් වේ ද, නැතිනම් බෙදීම් මතු වේ ද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි Sinhala

ලංකා සතොස ආයතනය සිකුරාදා සිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කරයි

රාජ්‍ය සතු සිල්ලර වෙළඳ ජාලය වන ලංකා සතොස ආයතනය ජනවාරි 24 වැනි සිකුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 11ක මිල අඩු කිරීමට සූදානම් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, ජනවාරි 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ එක් අන්තර්ජාතික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

23 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග තත්ත්වය උග්‍ර වීමත් සමඟ බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දමමින් ඉහළට Sinhala

මැදපෙරදිග තත්ත්වය උග්‍ර වීමත් සමඟ බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල ඩොලර් 100 සීමාව බිඳ දමමින් ඉහළට

වර්ධනය වන මැදපෙරදිග ආතතීන් හේතුවෙන් ගනුදෙනුකරුවන් කලබලයට පත් වූ අතර, බ්‍රෙන්ට් අමු තෙල් මිල බැරලයකට ඩොලර් 100 සීමාව ක්ෂණිකව ඉක්මවා යාමත් සමඟ බ්‍රහස්පතින්දා…

23 Jul 2026 Discuss