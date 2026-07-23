විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය එක්සත්ව සාකච්ඡා කරයි
විනිසුරුවන්ගේ නිශ්චිත විශ්රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විපක්ෂ පක්ෂවල ජ්යෙෂ්ඨ නායකයින් බදාදා දහවල් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු කාර්යාලයේ රැස් විය.
විපක්ෂ එකමුතුවේ ප්රකාශනයක්
ප්රේමදාස මහතාගේ නිල කාර්යාලයේ පැවැත්වූ මෙම රැස්වීමට විපක්ෂ දේශපාලන තලයේ සියලු පාර්ශ්වවල ප්රධාන පෙළේ නියෝජිතයින් එක්වූ අතර, එය මෙම මතභේදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් එකගතාවකට එළඹීමට ගෙන ඇති සම්බන්ධීකරණ උත්සාහයක ලකුණකි. රටේ අධිකරණ රාමුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස ඔවුන් සලකන මෙම යෝජනාව පිළිබඳ විපක්ෂ පෙළේ වර්ධනය වන සැලකිල්ල මෙම රැස්වීමෙන් ඉස්මතු වේ.
සමීක්ෂණයට ලක් වන යෝජනාව
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමට රජය සැලසුම් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එය නීතිමය හා දේශපාලන වටපිටාව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. එවැනි වෙනසක් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා සංයුතියට දුරගාමී ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විවේචකයින් තර්ක කරන අතර, ශ්රේෂ්ඨ අධිකරණ ප්රවීණතාව රට තුළ රඳවා ගැනීමට එය ඉවහල් වනු ඇතැයි සඳහන් කරමින් යෝජනාවට කැමැත්ත පළ කරන්නෝ ද සිටිති.
විපක්ෂය තමන්ගේ ප්රතිචාරය සූදානම් කරයි
විපක්ෂ නායකයින් අතර පැවැත්වූ සාකච්ඡා, මෙම යෝජනාවට සාමූහික ප්රතිචාරයක් හැඩගස්වා ගැනීමට අපේක්ෂිත අතර, පක්ෂ නියෝජිතයින් ඒ සම්බන්ධ ව්යවස්ථාමය හා ප්රායෝගික සලකා බැලීම් විමසා බලති.
- රැස්වීමේ සභාපතිත්වය දැරුවේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා විසිනි
- ප්රධාන විපක්ෂ පක්ෂ කිහිපයක නියෝජිතයින් රැස්වීමට සහභාගී විය
- කේන්ද්රීය න්යාය පත්රය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වූයේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාවට යෝජිත සංශෝධනය කෙරෙහිය
මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය, කාරණය පාර්ලිමේන්තු විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළ විට විපක්ෂයේ නිල ස්ථාවරයට බලපෑ හැකි ය. බදාදා රැස්වීමේ නියෝජිතත්වය දැරූ විවිධ පක්ෂ අතර ඒකාබද්ධ ස්ථාවරයක් ඉදිරිපත් වේ ද, නැතිනම් බෙදීම් මතු වේ ද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.