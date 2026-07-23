මීයන් උණ වැළඳීමේ අවදානම ඉහළ යාම පිළිබඳ ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය පරීක්ෂකයින් අනතුරු අඟවයි
ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගය, සාමාන්යයෙන් මීයන් උණ ලෙස හඳුන්වන මෙම තර්ජනය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය බලධාරීන් හදිසි අවධානය යොමු කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකා රාජ්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂක සංගමය ජනතාවගෙන් ක්ෂණික පූර්වක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.
ඉහළ යන සෘතුමය තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකා රාජ්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂක සංගමය, දිවයින පුරා ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගය පැතිරීමේ වැඩි අවදානමක් පිළිබඳව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත. ප්රධාන වශයෙන් මීයන් ඇතුළු ආසාදිත සතුන්ගේ මුත්රයෙන් දූෂිත වූ ජලය හෝ ප흳ස් සමඟ ස්පර්ශ වීම හරහා බෝ වන මෙම බැක්ටීරියා ආසාදනය, විශේෂයෙන් දැඩි වර්ෂාපතනය ඇතිවන හා ඉනික්බිති කාලවලදී විශාල අන්තරායක් ඇති කරයි.
දැනට පවතින තත්ත්වයන් රෝගය පැතිරීමට ඉතා හිතකර බව සෞඛ්ය පරීක්ෂකයින් අවධාරණය කරමින්, ගංවතුර, මඩ බිම් හෝ සිරවී ඇති ජල එකතුවීම් සමඟ සම්බන්ධ වන විට ජනතාව අතිශය සූක්ෂමතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
වැඩිම අවදානමට ලක්වන්නේ කවරහුද?
ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගයට දැඩිව නිරාවරණය වන කණ්ඩායම් කිහිපයක් වේ. ඒවා නම්:
- කුඹුරු හා ජලයෙන් යට වූ ඉඩම්වල ගමන් කරන ගොවීන් හා කෘෂිකාර්මික කම්කරුවන්
- දූෂිත ජලයට නිරාවරණය වන ගංවතුර හා ගැලීම් අධික ප්රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්
- විවෘත පරිසරයන්හි අපද්රව්ය හා සෑදී ඇති ජල ප්රවාහ සමඟ කටයුතු කරන සනීපාරක්ෂක හා ජලනිකාශ කම්කරුවන්
- සිරවී ඇති ජල මූලාශ්රවල හෝ ඒ අසල සෙල්ලම් කරන ළමුන්
රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම
ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගය මුලදී සාමාන්ය රෝගාබාධ හා සමාන රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීම හේතුවෙන් කල්තියා හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය, දැඩි හිසේ කැක්කුම, විශේෂයෙන් වැහැරිවල මාංශ පේශි වේදනාව, ඇස් රතු වීම සහ ශීතය ගැනීම යන රෝග ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස ජනතාවට උපදෙස් ලබා දී ඇත. දරුණු අවස්ථාවල, ආසාදනය අවයව අකර්මණ්යතාවට හේතු විය හැකි අතර ප්රතිකාර නොලැබුණහොත් මාරාන්තික විය හැකිය.
කල්තියා වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමකින් යුක්ත බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරයි — ගංවතුරට හෝ පඳුරු බිම්වලට නිරාවරණය වීමෙන් පසු මෙම රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින ඕනෑම කෙනෙකු ප්රමාදයකින් තොරව ප්රතිකාර ලබා ගත යුතුය.
නිර්දේශිත වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග
ශ්රී ලංකා රාජ්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂක සංගමය ආසාදනය වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා ජනතාවට ගත හැකි ප්රධාන පියවර කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත:
- කෙතේ හෝ ජලයෙන් යට වූ ප්රදේශවල කටයුතු කරන විට ආරක්ෂිත පාවහන් හා ඇඳුම් පැළඳිය යුතුය
- සමේ විවෘත තුවාල හෝ කැපුම් ඇති විට ගංවතුරේ ගිලී ඇවිදීමෙන් වළකින්න
- පඳුරු හෝ ජලය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් පසු දෑත් හා නිරාවරණය වූ ශරීර කොටස් සබුන් යොදා හොඳින් සෝදා ගන්න
- හානිකර ශාඛ හා කෑම ස්ථාන ඉවත් කිරීම මඟින් මීයන් ඉවත් කර පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගන්න
- සම්භාව්ය නිරාවරණයකින් පසු රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න
ජනතා අවධානය පිළිබඳ ඉල්ලීමක්
ශ්රී ලංකාව තෙත් සෘතුවකට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, විශේෂයෙන් නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් යන දෙඅංශයම අවධානයෙන් සිටින ලෙස සෞඛ්ය පරීක්ෂකයින් ඉල්ලා සිටී. අවදානම් ඉහළ ප්රදේශවල මීයන් පාලන වැඩසටහන් තීව්ර කිරීමට හා නිසි ජලනිකාශ නඩත්තුව සහතික කිරීමට පළාත් පාලන ආයතනවලට ද දිරිගැන්වීම් ලබා දී ඇත.
ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.