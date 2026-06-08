ප්ලාස්ටික් දූෂණයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව රජයේ මට්ටමින් තීරණාත්මක තහනමක් පනවයි
ශ්රී ලංකාව ප්ලාස්ටික් දූෂණය මැඩලීම සඳහා පුළුල් නව පියවරයන් හඳුන්වා දී ඇති අතර, රජයේ උත්සව සඳහා එක්වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් බෝතල් තහනම් කිරීමත්, ප්ලාස්ටික් බෑග් සඳහා ගාස්තු අය කිරීමක් හඳුන්වා දීමත් සමඟ සැලකිය යුතු පාරිසරික ප්රතිපත්ති වෙනසක් සිදු වී තිබේ.
හඳුන්වා දුන් ප්රධාන පියවරයන්
නව රෙගුලාසි යටතේ, රට පුරා නිල රජයේ උත්සව සහ අවස්ථාවලදී එක්වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් බෝතල් අනාගතයේ දී තවදුරටත් අනුමත නොකෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ භූ දර්ශනයන්, ජලමාර්ග සහ වෙරළ ප්රදේශ දීර්ඝකාලීනව පීඩාවට පත් කර ඇති ප්ලාස්ටික් අපද්රව්යවල පාරිසරික බරෙන් මිදීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් ජාතික උත්සාහයෙහි කොටසක් ලෙස මෙම පියවර හඳුනා ගැනේ.
රජයේ රැස්වීම්වලදී ප්ලාස්ටික් බෝතල් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට අමතරව, පාරිභෝගිකයන් සහ ව්යාපාරික ප්රජාව අතර ඒවායේ පුළුල් භාවිතය අධෛර්යමත් කිරීමේ අරමුණින් ප්ලාස්ටික් බෑග් සඳහා ගාස්තු අය කිරීමේ ක්රමවේදයක් ද බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දී ඇත.
වර්ධනය වෙමින් පවතින පාරිසරික අර්බුදය
දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ බොහෝ රාජ්යයන් මෙන්ම ශ්රී ලංකාව ද ප්ලාස්ටික් අපද්රව්ය කළමනාකරණයෙහි ඉහළ යන අභියෝගය සමඟ දිගින් දිගටම පොරබදමින් සිටී. එක්වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් ජෛව විවිධත්වයට සහ මහජන සෞඛ්යයට තර්ජනයක් එල්ල කරමින් රටේ ගංගා, වෙරළ සහ නාගරික ප්රදේශවල දූෂණයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ.
පාරිසරික ක්රියාකාරිකයන් බොහෝ කලක සිට රජයෙන් ශක්තිමත් නීති සම්පාදන ක්රියාමාර්ග ගැනීම ඉල්ලා සිටි අතර, මෙම නවතම පියවරයන් එම ඉල්ලීම්වලට අර්ථවත්, ক්රමානුකූල ප්රතිචාරයක් ලෙස සලකනු ලබේ.
නිදසුන් ලෙස ඉදිරිපෙළ ගැනෙන රජය
රජයේ උත්සව ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් බලධාරීන්, පෞද්ගලික සහ වාණිජ අංශ හරහා පුළුල් රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රථම රාජ්ය අංශය වගකිවයුතු හැසිරීම ආදර්ශමත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමේ අභිප්රාය සංඥා කරන බව පෙනේ.
ප්ලාස්ටික් බෑග් සඳහා ගාස්තු හඳුන්වා දීම, ස්වල්ප ගාස්තු පවා කාලයත් සමඟ ප්ලාස්ටික් බෑග් පරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත් වෙනත් රටවල් කිහිපයක සාර්ථකව ක්රියාත්මක වූ උපාය මාර්ගයකට අනුගත වේ.
ඉදිරියේ දී බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ කුමක්ද?
මෙම පියවරයන් කෙතරම් දැඩි ලෙස ක්රියාත්මක කෙරේද යන්නත්, ඉදිරි මාසවලදී වඩාත් සවිස්තරාත්මක ප්ලාස්ටික් අඩු කිරීමේ නීති සම්පාදනයක් සඳහා පදනමක් ලෙස ඒවා සේවය කරයිද යන්නත් පාරිසරික කණ්ඩායම් සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් දෙස් බලා සිටිනු ඇත.
- රජයේ සියලු උත්සවවලදී එක්වරක් භාවිත කළ හැකි ප්ලාස්ටික් බෝතල් තහනම් කෙරේ
- විකිණීමේ ස්ථානයේ දී ප්ලාස්ටික් බෑග් සඳහා ගාස්තු හඳුන්වා දෙනු ලැබේ
- මෙම පියවරයන් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් පාරිසරික ප්රතිපත්ති න්යාය පත්රයේ කොටසක් වේ
ශ්රී ලංකාව ඊට පෙර ද ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ඇතැමක් සඳහා තහනම් ක්රියාත්මක කර ඇති නමුත්, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සමහර අවස්ථාවල අඛණ්ඩ නොවූ බව පෙනී ගොස් ඇත. නවතම රෙගුලාසිවලින් අපේක්ෂිත ප්රතිඵල ළඟා කර ගැනීම සඳහා, ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීම සහතික කිරීම බලධාරීන්ගේ වගකීමක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.