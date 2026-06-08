ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත මැයි මාසයේ දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 107 කින් ඉහළ යා
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත මැයි මාසයේ දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 107 කින් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වසර ගණනාවක් පුරා පැවති මූල්ය කැළඹිලිවලින් පසු දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තව දුරටත් වේගවත් වෙමින් පවතින බවට මෙය නව සාක්ෂියක් සපයයි.
සංචිත ස්ථිරව සමුච්චය වීම
නවතම දත්ත අනුව, රටේ දළ නිල සංචිත මැයි මාසය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 107 කින් වර්ධනය වී ඇති අතර, 2022 වර්ෂයේ රට දණ ගස්සවූ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සංචිත ශේෂය නැවත ගොඩනැගීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව දරන නොකඩවා කරන ලද උත්සාහයේ ප්රතිඵලය ලෙස මෙය හඳුනාගත හැකිය.
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාරයෙන් ක්රියාත්මක කරන ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ රටේ ගෙවීම් තුලාකොටස් තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන් සංචිත මට්ටම්වල මෙම වැඩිවීම ධනාත්මක දෙසින් ඇගයීමට ලක් කරයි.
පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංඥා
සංචිත ඉහළ යාමට සහය වී ඇත්තේ සංචාරක ව්යාපාරයෙන් ලැබෙන වැඩිවූ විදේශ විනිමය ආදායම, විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ප්රේෂණ, සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් එකඟතාව යටතේ පවත්වාගෙන ගිය ස්ථාවර ප්රතිපත්ති විනය ඇතුළු සාධක සමූහයක් හරහා ය.
විශේෂයෙන් සංචාරක ආදායම ශක්තිමත් යථා තත්ත්වයකට පත්වී ඇති අතර, වර්ෂයේ මුල් භාගය පුරාම සංචාරකයන් පැමිණීම ඉහළ යමින් තිබේ. මෙමගින් සංචිත සමුච්චයට සෘජුවම දායක වන ඉතා අවශ්ය විදේශ විනිමය ප්රවාහ රටට ලැබෙමින් පවතී.
ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහා වැදගත්කම
සෞඛ්යසම්පන්න විදේශ සංචිත ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමේ මෙම අවධියේ දී ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි. එමෙන්ම ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය පවත්වාගෙන යාමටත්, බාහිර කම්පනවලට එරෙහිව ආරක්ෂිත කඳුරැල්ලක් සපයාගැනීමටත් ඒවා සහය වේ. ප්රමාණවත් සංචිත මගින් විනිමය අනුපාත උච්චාවචනය කළමනාකරණය කිරීමටත්, රටේ ආනයන අවශ්යතා සපුරාලීමටත් මහ බැංකුවට වැඩි හැකියාවක් ලැබේ.
2022 අර්බුදය අතරතුර ශ්රී ලංකාවේ සංචිත මට්ටම් භයානක ලෙස පහළ ගොස් තිබූ අතර, එක් අවස්ථාවක දී ආනයන ආවරණ මාස එකක් පමණ දක්වා පහළ වැටිණි. එතැන් සිට ස්ථිරව සිදු වෙමින් පවතින සංචිත ප්රතිනිර්මාණය, රජයේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන අරමුණක් ව පවතී.
මූල්ය නිරීක්ෂකයන් ප්රකාශ කරන්නේ, මෙම වැඩිවීම දිරිගන්වන සුළු වුවද, ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ ගමනත් දිගු කාලීන ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමත් සඳහා ස්ථාවර ප්රතිපත්ති විනය සහ නිරන්තර ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ අත්යාවශ්ය බව ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.