ණය-තැන්පතු අනුපාතය තීරණාත්මක 70% සීමාව ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශයේ අනතුරු ඇඟවීම් රතු පාටට හැරෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශය නැවතත් දැඩි විමර්ශනයකට ලක්ව ඇත්තේ, ක්ෂේත්රයේ ණය-තැන්පතු අනුපාතය 70% සීමාව ඉක්මවා යාමත් සමඟ වන අතර, ක්රමානුකූල අවදානම් වර්ධනය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරමින් ණය ලබාදීමේ ක්රියාකාරකම් ශීඝ්රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වේ.
අවධානය යොමු කළ යුතු සන්ධිස්ථානයක්
ණය-තැන්පතු අනුපාතය — බැංකුවක තැන්පතු පදනමෙන් කොපමණ ප්රමාණයක් ණය සඳහා යොමු කෙරේ දැයි මනිනු ලබන, සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන මෙම මිණුම 70% ඉක්මවා ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු සමහර මූල්ය නිරීක්ෂකයන්ගේ ප්රවේශමට ලක්විය යුතු යැයි සිතන වේගයකින් ණය ලබාදෙමින් සිටින බව ඉන් සංඥා කෙරේ. මෙම අනුපාතය තියුණු ලෙස ඉහළ යන විට, බැංකු තම ද්රවශීලතා ආරක්ෂිත සංචිත දිගු කර ගනිමින් සිටින බවත්, තැන්පතු හදිසියේ අඩු වුවහොත් හෝ ණය ආපසු නොගෙවීම් අනපේක්ෂිත ලෙස ඉහළ ගියහොත් ඒවාට වඩා වැඩි අවදානමක් ඇති බවත් ඉන් පෙනී යා හැකිය.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඇති ඇඟවීම
ණය ක්රියාකාරකම් ඉහළ යාම බොහෝ විට වර්ධනය වන ආර්ථික විශ්වාසය සහ ව්යාපාර හා ගෘහස්ථ ණය ලබා ගැනීම ඉහළ යාම පිළිබිඹු කළ ද, තැන්පතු සමාන අනුපාතයකින් වර්ධනය නොවී ණය ලබාදීම ශීඝ්රයෙන් ඉහළ යාම මූල්ය පද්ධතිය තුළ අවදානම් ඇති කළ හැකිය. ඉතා මෑත කාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින පරිසරයක ණය ආපසු ගෙවීමේ අනුපාත පිරිහී ගියහොත්, බැංකු මත පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර විය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවති.
ක්රමානුකූල අවදානම් පිළිබඳ ශෝකාලාප ඉහළ යයි
මූල්ය අංශ විශේෂඥයන් අනුපාතය ඉහළ ගිය වේගය පිළිබඳව අනතුරු සංඥා නඟා ඇති අතර, ණය ලබාදීම ම නොව, ඒ ලබාදීමේ වේගය සහ ගුණාත්මක භාවය ගැනය කනස්සල්ල ඇති බව ඔවුහු සඳහන් කරති. ඉස්මතු කෙරෙන ප්රධාන අවදානම් අතර:
- මූල්ය ආතතියේ කාලවලදී බැංකු සතුව ලබා ගත හැකි ද්රවශීලතා ආරක්ෂිත සංචිත අඩු වීම
- ණය ලබා ගත්තවුන් ආපසු ගෙවීමට අපහසු වුවහොත් ක්රියා විරහිත ණයවලට නිරාවරණය වීමේ හැකියාව
- තැන්පතු මට්ටම් කෙරෙහි හදිසි පීඩනයක් ඇති වුවහොත් අවදානමට ගොදුරු වීමේ වැඩි ශක්යතාව
- ආයතන කිහිපයක් එකවර ආතතියට ලක් වුවහොත් මූල්ය ස්ථාවරත්වයට ඇති විය හැකි පුළුල් දොම්නස් ආචරණ
නියාමකයන් දැඩි අධීක්ෂණයක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, මූල්ය පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ ස්වකීය පුළුල් මෙහෙවරේ කොටසක් ලෙස ණය වර්ධන ප්රවණතා ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂිත බව ද, නියාමන අධිකාරීන් අවශ්ය යැයි සිතූ විට අධික ණය ලබාදීම සිසිල් කිරීම සඳහා මාහැගි ප්රවේශ ක්රම ගෙනා ඉතිහාසයක් ඇති බවත්, සැකයකින් තොරව, වර්තමාන ගමන් මග නිජ කාර්යාලීය බැංකු සමඟ වඩා සමීප අධීක්ෂණ කටයුතු ගෙන ඒමට හේතු විය හැකි බව වෙළෙඳපළ නිරීක්ෂකයන් විශ්වාස කරති.
සෞඛ්යමත් ණය-තැන්පතු අනුපාතයක් ඵලදායි ණය ලබාදීම සහ ප්රමාණවත් ද්රවශීලතාව පවත්වා ගැනීම අතර සමතුලිතතාවයක් පිළිබිඹු කරයි — 70% සීමාව ඉක්මවීම ස්වාභාවිකවම භීතිජනක නොවන නමුත්, ඒ ඉක්මවා යාමේ වේගය අවදානම් විශ්ලේෂකයන්ගේ කනස්සල්ල ඇති කරන්නේ එබැවිනි.
සියුම් තුලන ක්රියාවලියක්
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශය විදේශ විනිමය සංචිත කඩා වැටීමත්, උද්ධමනය ගොඩ ගැසීමත්, මූල්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය පරීක්ෂාවට ලක්වීමත් ඇති කළ දශක ගණනාවේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු නැවත ස්ථාවරත්වයක් ගොඩ නැගීමට කටයුතු කරමින් සිටී. පෞද්ගලික අංශ ණය ලබා ගැනීමේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම සාමාන්යයෙන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.