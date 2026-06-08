Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති

දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිවේදනය කර ඇත.

ඩෙංගු රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වන වේගය ඉහළ යාමත් සමඟ, මෙම වැඩසටහන රජයේ ඉහළ මට්ටමේ හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස සනිටුහන් කරමින්, බහු දිස්ත්‍රික්ක සහ පරිපාලන කොට්ඨාස හරහා සම්බන්ධීකරණය කළ පියවරක් ගනු ලැබේ.

සම්බන්ධීකරණය කළ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිචාරයක්

මෙම වැඩසටහන මදුරු බෝවන ස්ථාන ඉලක්ක කර ගනිමින්, සෞඛ්‍ය කාර්මිකයන් සහ පළාත් පාලන නිලධාරීන් එක්ව ඩෙංගු වෛරසය රැගෙන යන අයිඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරුවාට ප්‍රධාන වාසස්ථාන වන එකතු ව සිටින ජල තැන්පත් ස්ථාන පරීක්ෂා කර පිරිසිදු කරයි.

දිවයිනේ සියලු පදිංචිකරුවන් නිවෙස්වල හා ප්‍රජා මට්ටමින් සරල නමුත් ඵලදායී වැළැක්වීමේ පියවර ගනිමින් මෙම ප්‍රයත්නයට සහභාගී වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරති.

මහජනතාවට ගත හැකි පියවර

  • නිවෙස් හා උද්‍යාන අවට ජලය රඳවා ගන්නා භාජන ඉවත් කිරීම හෝ හිස් කිරීම
  • ජල ගබඩා තොටි හා බැරල් සෑම විටම තදින් වසා තැබීම
  • අවහිර වූ ජලනාල හා ජල ප්‍රවාහ නාල නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම
  • විශේෂයෙන් උදෑසන හා සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

නැවත නැවත හමුවන සෘතුමය අභියෝගයක්

ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ස්ථිර මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, දැඩි වර්ෂාපතනය සමයේ හා ඉන් පසුව ජල රඳවා ගැනීම් බහුලව ඇති වන විට රෝග පැතිරීම සාමාන්‍යයෙන් තීව්‍ර වේ. මෙම රෝගය සෑම වයස් කාණ්ඩයකම දහස් ගණනකට බලපාමින් සෑම වසරකම රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි බරක් පටවයි.

වෛරසය පැතිරීම අවම කිරීමට සහ මරණ වළක්වා ගැනීමට රෝගය කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රජා සහභාගිත්වය ඉතාමත් තීරණාත්මක බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

ස්වකීය ප්‍රදේශවල නිරීක්ෂණ සිදු කරන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, ඇතිවිය හැකි මදුරු බෝවන ස්ථාන ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා කරන ලෙසත් මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ මූලික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉන්දියාව හා ජපානය ඉස්මතු කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ මූලික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉන්දියාව හා ජපානය ඉස්මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා දිගුකාලීන ප්‍රගතියේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යන අතරතුර, ආසියාවේ වඩාත් බලගතු ජාතීන් දෙකක් වන ඉන්දියාව හා ජපානයේ දෘඩ සහාය…

08 Jun 2026 Discuss