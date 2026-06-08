Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව රටේ වඩාත්ම හදිසි ප්‍රමුඛතා කරා යොමු වීමට සූදානම්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව රටේ වඩාත්ම හදිසි ප්‍රමුඛතා කරා යොමු වීමට සූදානම්

දූපත් රාජ්‍යයට මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ආර්ථික අභියෝග ඇමතීමට වාර්ෂික සංසදය

ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්, ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ සංවර්ධන විශේෂඥයින් බහුලව අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව සඳහා එක්රැස් වීමට සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ආර්ථික රැස්වීම රටේ වඩාත්ම හදිසි ජාතික ප්‍රමුඛතා සිය න්‍යාය පත්‍රයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ තබා ගැනීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

රටේ ආර්ථික සංවාදය සඳහා වඩාත් වැදගත් වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල්ව සැලකෙන මෙම සමුළුව, ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ තිරසාර වර්ධනයේ මාර්ගය හැඩගස්වන තීරණාත්මක කරුණු කෙරෙහි සාකච්ඡා කිරීමට පුළුල් පාර්ශ්වකරුවන් කණ්ඩායමක් එක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

විසඳුම් සඳහා වේදිකාවක්

මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයන්ගෙන් එකක් අනුගාමීව ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මධ්‍යයේ, ඉදිරි දැක්මකින් යුත් මාර්ගයක් සකස් කිරීම සඳහා මෙම සමුළුව ඉතා වැදගත් සංසදයක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම, ආයෝජන誘致, අපනයන සංවර්ධනය සහ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුළු ජාතික ආර්ථික미래ය සඳහා මූලික වූ විෂය පරාසයන් ගණනාවක් ඔස්සේ සාකච්ඡා展開 වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පොදු හා පෞද්ගලික අංශ හඬවල් සාමාන්‍ය ඉලක්ක වෙත යොමු කිරීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් මෙම සංසදය සපයයි; අතීත සමුළු වලින් ලැබූ ප්‍රතිඵල රජයේ ඉහළම මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡාවලට බලපෑ ඇත.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ජීවන වියදම ඉහළ යාමේ සිට පොදු සේවා සීමා වීම දක්වා ආර්ථික පසුබෑමේ බලපෑම් තවමත් දරන සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ ආර්ථික සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල සැබෑ වැදගත්කමක් ගෙන දෙයි. සමුළුව සාකච්ඡාව, පුළුල් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ගෙනෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නිර්දේශ බවට පරිවර්තනය කරනු ඇතැයි පාර්ශ්වකරුවන් බලාපොරොත්තු වෙති.

ජාත්‍යන්තර ණය දෙන්නන්, බහුපාර්ශ්වික ආයතන සහ විදේශ ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බැවින්, මෙවැනි සමුළු ආර්ථික නවෝත්පාදනයට සහ වගකිවයුතු පාලනයට රටේ කැපවීම සංඥා කිරීමෙහිලා සැලකිය යුතු බරක් ද දරයි.

සමුළුවේ තහවුරු කළ න්‍යාය පත්‍රය, කථිකයින් සහ දිනයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss