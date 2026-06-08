ශ්රී ලංකාවේ අධිකාරවාදී ප්රවණතාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට සජබ සිවිල් සමාජ ව්යාපාරයක් දියත් කරයි
සමගි ජන බලවේගය (සජබ) විසින් ශ්රී ලංකාවේ පාලන රටාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින අධිකාරවාදී ප්රවණතා ලෙස පක්ෂය විස්තර කරන දෑට එරෙහිව සටන් වැදීම අරමුණු කරගත් නව සිවිල් සමාජ ව්යාපාරයක් දියත් කිරීම තුළින් වැදගත් දේශපාලන පියවරක් ගෙන ඇත.
විපක්ෂයේ සටනේ නව පෙරමුණක්
මෙම පියවර, සාම්ප්රදායික පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ භූමිකාවෙන් ඔබ්බට ව්යාප්ත වී දිවයිනේ සාමාන්ය පුරවැසියන්, සිවිල් ක්රියාකාරිකයන් සහ ප්රජා නායකයන් අතර මූලික ජනතා ව්යාපාරයක් ගොඩනැගීමට සජබ අනුගමනය කරන පුළුල් උපාය මාර්ගයක් පිළිබිඹු කරයි.
නව ලෙස ස්ථාපිත කෙරුණු මෙම ව්යාපාරය, ප්රජාතන්ත්රවාදය පසු බසිනු ගැන, සිවිල් නිදහස් ඛාදනය වීම ගැන සහ වත්මන් පරිපාලනය තුළ බලය කේන්ද්රගත වීම ගැන සැලකිලිමත් වන ශ්රී ලාංකිකයන්ට වේදිකාවක් ලෙස සේවය කිරීමට අපේක්ෂිත වේ.
ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකම් වටා පුරවැසියන් එක්තැන් කිරීම
සජබයේ ජ්යෙෂ්ඨ නායකයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, මෙම ව්යාපාරය මුළුමනින්ම දේශපාලන වාහනයක් ලෙස නොව, විවිධ පසුබිම්වලින් පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට හවුල් ප්රජාතන්ත්රවාදී මූලධර්ම වටා එකමුතු විය හැකි සන්තුලිත සිවිල් අවකාශයක් ලෙස ක්රියාත්මක වන බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ මූලික නිදහස් ආරක්ෂා කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවක් ඇති බව තමන් සිතන දෙයට සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස පක්ෂය මෙම මුලපිරීම හඳුන්වා දී ඇත.
ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට අත්යවශ්ය පරීක්ෂා සහ සමතුලිතතා ක්රමයෙන් දුර්වල කරනු ලැබෙන බවට විපක්ෂ කවයන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සැලකිල්ල මෙම දියත් කිරීම පිළිබිඹු කරන අතර, මෙම ප්රකාශයට ප්රතිචාරයක් ලෙස පාලන පරිපාලනය තවම නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන තලයට ඇති වැදගත්කම
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් මෙම සිදුවීම, ඉදිරි මැතිවරණ තරඟ ඉදිරිපිට මහජන සහය තහවුරු කර ගැනීමේ සජබයේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස බලන්නට ඉඩ ඇති අතර, එකවරම රටේ ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ ප්රධාන භාරකරු ලෙස ස්ථාන ගන්නට ද සජබ ඉලක්ක කරයි.
- ව්යාපාරය සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ශාස්ත්රඥයන් සහ ප්රජා ක්රියාකාරිකයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඉලක්ක කරයි.
- ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිවාසිකම් සහ ආයතනික වගවීම පිළිබඳ මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.
- අධිකාරවාදී පාලනය ලෙස තමන් හඳුන්වන දෙයට එරෙහිව පුළුල් සන්ධානයක් ගොඩනැගීමට මෙම වේදිකාව භාවිත කිරීමට සජබ බලාපොරොත්තු වේ.
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලන හා ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කරමින් සිටින මෙම මොහොතේ, මෙම සිවිල් සමාජ මුලපිරීමේ ඉස්මතු වීම, මහජනයා හා දේශපාලන ස්ථාපිතය යන දෙඅංශයෙන්ම සහාය මෙන්ම විමර්ශනයද ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.