Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරයේ මුල්ම ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරයේ මුල්ම ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ප්‍රථම වරට ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් සිය ව්‍යාප්තිය පුළුල් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් තබා ඇති අතර, එය මෙම මූල්‍ය ආයතනය සහ අභිලාෂකාමී නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යන දෙකටම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම මූල්‍ය කේන්ද්‍රය වෙත උපායමාර්ගික පිය වරක්

මෙම ශාඛා විවෘතය, දකුණු ආසියාවේ වාණිජ හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නැගී එන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කොළඹ වරාය නගරය කෙරෙහි සම්පත් බැංකුව තබන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. නව ශාඛාව හරහා, මෙම පුළුල් වෙරළාසන්න සංවර්ධනය තුළ ස්ථාපිත වෙමින් පවතින ව්‍යාපාර, ආයෝජකයින් සහ පදිංචිකරුවන්ගේ වර්ධනය වන ප්‍රජාවට සේවය කිරීමට බැංකුව සූදානම් වෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික අගනුවරට යාබදව ගොඩකරන ලද ඉඩම් මත ඉදිකරන ලද කොළඹ වරාය නගරය, එහි විශේෂ ආර්ථික කලාප තත්ත්වය සහ නවීන යටිතල පහසුකම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ඉදිරිපත් වන දේශීය හා විදේශීය ව්‍යාපාර ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටී. සම්පත් බැංකුව මෙම අවකාශයට ඇතුළු වීම, මෙම සංවර්ධනයේ වර්ධනය වන වාණිජමය යෝග්‍යතාව තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

ගනුදෙනුකරුවන්ට සහ වරාය නගර පරිසර පද්ධතියට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

වරාය නගරය තුළ භෞතික පැවැත්මක් දැන් ස්ථාපිත වීමත් සමඟ, කලාපය තුළ කටයුතු කරන සම්පත් බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකුවේ සම්පූර්ණ මූල්‍ය සේවා පරාසය කෙලින්ම ලබා ගත හැකි වනු ඇත. ප්‍රාකාරය තුළ ස්ථාපිත වූ ව්‍යාපාර හා වෘත්තිකයන් සඳහා දෛනික බැංකු කටයුතු පහසු කිරීමට මෙය අපේක්ෂා කෙරේ.

  • වරාය නගරයේ ව්‍යාපාර සඳහා වැඩිදියුණු කළ බැංකු ප්‍රවේශ්‍යතාව
  • විශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ කටයුතු කරන විදේශ ආයෝජකයින්ට සහාය
  • සංවර්ධනය තුළ ශක්තිමත් කළ මූල්‍ය සේවා යටිතල පහසුකම්

මෙම පියවර, කොළඹ වරාය නගරය රටේ ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රේරකයක් ලෙස දිගු කාලීනව දක්වන විභවය හඳුනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත මූල්‍ය ආයතන අතර දිස්වන පුළුල් ප්‍රවණතාවක්ද පිළිබිඹු කරයි.

සම්පත් බැංකුව සිය ජාතික පැවැත්ම තහවුරු කරයි

සම්පත් බැංකුව දිවයිනේ පුළුල් ශාඛා ජාලයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවක් ලෙස දිගු කලක සිට සැලකෙයි. වරාය නගර ශාඛාව එකතු කිරීම, රටේ විකාශනය වන මූල්‍ය පරිසරයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස සිය තත්ත්වය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

කොළඹ වරාය නගරය ක්‍රමයෙන් සංවර්ධනය වී වැඩිනැගෙන ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්නා විට, සම්පත් බැංකුව වැනි ස්ථාපිත දේශීය බැංකු, එහි දිගු කාලීන වර්ධන අභිලාෂ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පරිසර පද්ධතිය ගොඩනැගීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss