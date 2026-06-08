සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇති අතර, එය බැංකුවට මෙන්ම මහා පරිමාණ නාගරික සංවර්ධන ව්යාපෘතියට ද සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ නවතම මූල්ය කේන්ද්රය වෙත උපායමාර්ගික පිවිසුමක්
අලුතින් දියත් කරන ලද ශාඛාව විවිධ ගනුදෙනුකරුවන් සේවය කිරීම සඳහා ස්ථානගත කර ඇති අතර, කොළඹ වරාය නගරයේ අද්විතීය ආර්ථික කලාපය තුළ ක්රියාත්මක වන පදිංචිකරුවන්ට සහ ශ්රී ලංකාවෙන් බැහැර පදිංචිකරුවන්ට යන දෙපිරිසේම අවශ්යතාවලට සරිලන ආකාරයෙන් සකසා ලද සමස්ත බැංකු හා මූල්ය සේවා පරාසයක් ලබා දේ.
දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛ ජාත්යන්තර ව්යාපාරික හා මූල්ය ගමනාන්තයක් ලෙස කොළඹ වරාය නගරය ස්ථාපිත වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික අභිලාෂයන් සමඟ සමමුහුර්ත වීමට සම්පත් බැංකුව දක්වන කැපවීම මෙම පියවරෙන් ප්රකාශ වේ.
නව පරම්පරාවක බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් සේවය කිරීම
වරාය නගරය තුළ සිය පැවැත්ම තහවුරු කිරීමෙන් සම්පත් බැංකුව අපේක්ෂා කරන්නේ, එම සංවර්ධනය තුළ ව්යාපාර, ආයෝජකයන් සහ පුද්ගලයන් ලෙස ස්ථාපිත වීමට තෝරා ගත් වර්ධනශීලී ප්රජාවට තම සම්පූර්ණ මූල්ය නිෂ්පාදන හා සේවා පරාසයට බාධාවකින් තොරව ප්රවේශ වීමේ හැකියාව ලබා දීමටය.
- පදිංචිකරුවන්ට සහ ශ්රී ලංකාවෙන් බැහැර පදිංචිකරුවන්ට යන දෙපිරිසටම බැංකු සේවා ලබා ගත හැකිය
- සම්පූර්ණ මූල්ය විසඳුම් කළඹක් ලබා ගත හැකිය
- කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කලාපය තුළ උපායමාර්ගික පිහිටීමක්
පවතින කොළඹ නගර මධ්යස්ථානයට යාබදව කොල්ලකාගත් ඉඩම් මත සංවර්ධනය කරන ලද කොළඹ වරාය නගරය ජාත්යන්තර ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ ලෝකෝත්තර ව්යාපාරික පරිසරයක් පෝෂණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බැවින්, සම්පත් බැංකුව වැනි ප්රමුඛ මූල්ය ආයතන සඳහා එය ස්වාභාවික ගමනාන්තයක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය කෙරෙහි විශ්වාසය
ශාඛාව විවෘත කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුද්ධාරණය හා වරාය නගර ව්යාපෘතියේ දීර්ඝකාලීන විභවය කෙරෙහි දක්වන විශ්වාසයේ ප්රකාශනයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. මෑත කාලීන ආර්ථික අභියෝගවලින් ගොඩ නැගීමේ ගමනේ යෙදී සිටින රටේ, මෙවැනි ආයෝජන දේශීය මූල්ය ආයතන අතර වර්ධනශීලී ශුභවාදී ස්වභාවයක් ඇති බව සංඥා කරයි.
සම්පත් බැංකුවේ වරාය නගරය කෙරෙහි ව්යාප්තිය, ආයතනයේ අනාගතය දෙස බලන උපාය මාර්ගය සහ ශ්රී ලංකාවේ පරිණාමයෙන් යුත් බැංකු අංශයේ ශීර්ෂස්ථානයේ රැඳී සිටීමේ අධිෂ්ඨානය ප්රතිබිම්බ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.