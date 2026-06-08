ජනාධිපති දිසානායක ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන ගමනේ මූලික හවුල්කරුවන් ලෙස ඉන්දියාව හා ජපානය ඉස්මතු කරයි
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා දිගුකාලීන ප්රගතියේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යන අතරතුර, ආසියාවේ වඩාත් බලගතු ජාතීන් දෙකක් වන ඉන්දියාව හා ජපානයේ දෘඩ සහාය ලබාගැනීමට ශ්රී ලංකාව සමත් වී ඇති බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක තහවුරු කර ඇත.
ජාතික සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යන උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන්
මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ජනාධිපති දිසානායක මෙම ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවල වැදගත්කම අවධාරණය කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකදී ඉන්දියාව හා ජපානය යන දෙරටම අර්ථාන්විත සහයෝගයක් ලබාදී ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය. රටේ මෑත කාලීන ආර්ථික අභියෝගවලින් පසු විදේශ සබඳතා තහවුරු කර ජාත්යන්තර සුහදතාව ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රයත්නය ඔහුගේ ප්රකාශයන්ගෙන් ද පැහැදිලි වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ළඟම ම අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව, දිවයිනත් සමග දිගු කාලයක් තිස්සේ ගැඹුරු දේශපාලන, සංස්කෘතික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන ආ රටකි. ජපානය, දශක ගණනාවක් තිස්සේ යටිතල පහසුකම් හා මානවීය මුලපිරීම්වලට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබාදෙමින් දිගුකාලීන සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත.
කලාපීය බලවතුන්ගෙන් ලැබෙන විශ්වාසයේ ඡන්දය
ජාතීන් දෙකෙන්ම ලැබෙන සහාය ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගැනීම, කලාපීය රඟදැක්මේදී ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය නංවා ලීමේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ. ප්රධාන කලාපීය ප්රබල රාජ්යයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම, රටට ආයෝජන誘ඇදගෙන ප්රධාන සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉදිරියට ගෙන යාමේදී ඉතා ඵලදායී ලෙස ඉවහල් විය හැකි බව රාජ්යතාන්ත්රික නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.
නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ගොඩනැගෙමින් සිටින රටකට, ඉන්දියාව හා ජපානය වැනි ස්ථාවර හවුල්කරුවන්ගේ සහය — සංකේතාත්මකව හා ප්රායෝගිකව යන දෙඅතටම — ඉමහත් වටිනාකමක් දරයි.
ඉදිරි දිශාව
ජනාධිපති දිසානායකගේ රජය විදේශ සහභාගිත්වය තම යථා තත්ත්ව ගැනීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රය ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර, මෙම හවුල්කාරිත්වයන් වගා කිරීම ශ්රී ලංකාව කලාපයේ ස්ථාවර හා විශ්වාසදායක හවුල්කරුවෙකු ලෙස නැවත ස්ථානගත කිරීමේ පුළුල් රාජ්යතාන්ත්රික තල්ලුවක් පිළිබිඹු කරයි. ඉදිරි මාසවලදී වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් මූල්යකරණය හා තාක්ෂණික සහාය පිළිබඳ වැඩිදුර සංවාද සඳහා ඉන්දියාව හා ජපානය සමග ගැඹුරු සහයෝගිතාව දොරටු විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.