කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විපක්ෂයේ උද්ඝෝෂණ කූඩාරම පොලිසිය බලෙන් ඉවත් කරයි
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සහාය පළ කරමින් විපක්ෂ කණ්ඩායම් පවත්වන සත්යාග්රහයට අදාළව ඔවුන් ඉදිකර තිබූ උද්ඝෝෂණ ව්යුහය ඉවත් කිරීමට පොලිසිය ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ බදාදා (බ්රහස්පතින්දා) කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට උද්වේගකර දර්ශන එළිදැක්විණි.
කොටු ස්ථානයේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය
විපක්ෂ ක්රියාකාරීන් ජන්දෝලනය වෙනුවෙන් ඉදිකර තිබූ කූඩාරම නිලධාරීන් විසින් ඉවත් කිරීම, එම ස්ථානයේ රැස්ව සිටි පිරිසගෙන් දැඩි විරෝධය ඇති කළේය. මෙම පියවර හේතුවෙන් ප්රබල තතු ගැඩෙත්තේ නොනවතිනා ආකල්ප ඇතිවීමත් සමඟ, සාක්ෂිකරුවන් "ආතතිය උත්සන්න වූ ගැටිස්සුමක්" ලෙස විස්තර කළ අයුරින් උද්ඝෝෂකයින් හා පොලිසිය මුහුණ දෙමුහුණට සිටගත්හ.
අවිහිංසාත්මක සිවිල් විරෝධතාවයක් වන සත්යාග්රහය, හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේට සහාය දැක්වීම පිණිස විපක්ෂ කණ්ඩායම් විසින් සංවිධානය කර ඇත. ඔහුගේ නඩුව මෑත සති කිහිපය තුළ සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
විපක්ෂයේ කෝපාවිෂ්ට ප්රතිචාරය
සිදුවීම ස්ථානයේ සිටි විපක්ෂ නියෝජිතයින් පොලිස් ක්රියාවලිය දැඩිව හෙළා දැකූ අතර, එය ප්රජාතන්ත්රවාදී විරෝධය යටපත් කිරීමට රජය ගත් උත්සාහයක් බව ප්රකාශ කළහ. කූඩාරම ඉවත් කළ ද ිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.