Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ නායකයන් රටේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාට සහයෝගය දක්වමින් අත්අඩංගුවේ සිටින එම නිලධාරියා වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා රජයට එරෙහිව ජනතා විරෝධතාවයක් සංවිධානය කරමින් වීදිවලට බැස්සෝය.

විරෝධතාවයට විපක්ෂ නායකයෝ එක්වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ පක්ෂවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ නීතිමය කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාට සිය සහය පළ කිරීම සඳහා එක්රැස් වූහ. මෙම විරෝධතාවය, විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් විසින් දේශපාලන චේතනාවකින් යුත් අත්අඩංගුවක් ලෙස හඳුන්වන මෙම සිද්ධිය වටා ජනමතය රොක් කර ගැනීමටත්, බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය එල්ල කිරීමටත් ගන්නා වඩාත් තීව්‍ර ප්‍රයත්නයක ලකුණකි.

දේශපාලන බරක් ඇති නඩුවක්

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන්හි ජ්වලනතාවයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්ව ඇති අතර, විපක්ෂ නායකයෝ මෙම නඩුව පවතින පරිපාලනය යටතේ හිටපු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් ගැටළු පිළිබිඹු කරන බව තර්ක කරති. විරෝධකයෝ සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන නීතිමය ක්‍රියාවලියක් ඉල්ලා සිටිමින්, දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරකිනු ලැබිය යුතු බව අවධාරණය කළෝය.

ආතතීන් උග්‍ර වෙමින් පවතී

රජය හා විපක්ෂය අතර සබඳතා දිගින් දිගටම ตึงතනාකාරව පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් උද්දීපනයෙන් පිරී ඇති දේශපාලන වාතාවරණයට මෙම විරෝධතාවය තවත් ශක්තියක් එකතු කරයි. විපක්ෂ නියෝජිතයෝ මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්, පෙර රජයන් සමඟ සම්බන්ධිත පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් තෝරාගත් ලෙස කටයුතු කරන බවට පාලක ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කළෝය.

විරෝධතාවයට නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට බලධාරීන් තවමත් පෙළඹී නොමැත. නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට මෙම නඩුව සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානය දිගටම ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss