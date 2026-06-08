Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඳවාගෙන සිටින ක්‍රියාකාරී සල්ලේ මුදා හැරීම ඉල්ලා විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් හා බෞද්ධ පූජකවරුන් එක්ව විරෝධතාවක

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඳවාගෙන සිටින ක්‍රියාකාරී සල්ලේ මුදා හැරීම ඉල්ලා විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් හා බෞද්ධ පූජකවරුන් එක්ව විරෝධතාවක

බහු ප්‍රජා සන්ධානය වීදියට බසී

රඳවාගෙන සිටින ක්‍රියාකාරී සල්ලේගේ නඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන තලයන් පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබාගෙන ඇති අතර, ඔහු වහාම නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා විපක්ෂ දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන් සහ බෞද්ධ පූජකවරුන් මෙම සතියේ දුර්ලභ ජනතා උද්ඝෝෂණයක් සඳහා එක්රැස් විය.

අසාමාන්‍ය එකමුතුකමේ ප්‍රදර්ශනයක්

සාම්ප්‍රදායිකව එකිනෙකට පරස්පර කඳවුරු නියෝජනය කරන කන්ඩායම් මෙම විරෝධතාවට එක්රැස් වූ අතර, බෞද්ධ හිමිවරුන් සමඟ 어깨ට ether ස් ලෙස සිටි විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාව නිරීක්ෂකයන් ප්‍රජාවන් හරහා ඇති වූ අසාමාන්‍ය සහජීවන සහයෝගිතාවක් ලෙස විස්තර කළහ. රඳවාගෙන සිටින්නා තවදුරටත් රඳවා ගැනීම අයුතු බවත්, ප්‍රමාණවත් නීතිමය පදනමක් නොමැති බවත් තර්ක කරමින් විරෝධකරුවෝ ඔහු ප්‍රමාදයකින් තොරව නිදහස් කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

බලධාරීන් කෙරෙහි වැඩෙන පීඩනය

විරෝධකරුවන්ගේ සන්ධානය රඳවාගෙන සිටින්නාගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කරන බවට ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ අතර, විරෝධතාවේ දී කතා කළ කථිකයෝ රජයට නිසි ක්‍රියාදාමය ගරු කරන ලෙසත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය සහතිකයන් ආරක්ෂා කරන ලෙසත් අවශ්‍ය කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන කතිකාව හැඩ ගැස්වීමේ ඓතිහාසික බලපෑම හේතුවෙන් බෞද්ධ පූජකවරුන්ගේ සහභාගිත්වය ව්‍යාපාරයට විශේෂ සදාචාරාත්මක බරක් එක් කළේය.

පාරදෘශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාවලියක් සඳහා ඉල්ලීම්

විරෝධතාවේ සහභාගිවූවෝ සල්ලේ නිදහස් කරන ලෙස පමණක් නොව, රඳවා ගැනීම හා සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ නීතිමය පදනම් පිළිබඳ ව වැඩි විනිවිදභාවයක් ලබා දෙන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියහ. බලධාරීන් නියමිත කාලසීමාව තුළ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර නොදැක්වුවහොත් ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරන බවට විරෝධකරුවෝ අවවාද කළහ.

මෑත සති කිහිපය තුළ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි මහජන හා දේශපාලන පරීක්ෂාවකට ලක් වී ඇති මෙම නඩුව සම්බන්ධ කනස්සල්ල පුළුල් වෙමින් පවතින බව මෙම සිදුවීම සංඥා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss