Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩිට්වා චක්‍රවාත සහන අරමුදලෙන් රුපියල් බිලියන 10ක් වැය නොකර තිබීම පිළිබඳ විපක්ෂය පිළිතුරු ඉල්ලයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩිට්වා චක්‍රවාත සහන අරමුදලෙන් රුපියල් බිලියන 10ක් වැය නොකර තිබීම පිළිබඳ විපක්ෂය පිළිතුරු ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවට පහර දුන් විනාශකාරී ඩිට්වා චක්‍රවාතයෙන් මාස ගණනක් ගත වී ඇතත්, චක්‍රවාත පීඩිතයින් සඳහා වෙන් කරන ලද රුපියල් බිලියන ගණනක් භාණ්ඩාගාර ගිණුමක අතරමං ව ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන ලෙස විපක්ෂය, බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

පීඩිතයින් බලා සිටිද්දී අරමුදල් අකර්මණ්‍ය ව

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන හරහා ලැබුණු රුපියල් බිලියන 10ක් පමණ, පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් අන්තිමේ දී ගෙදරදොර හා ජීවන ක්‍රමය විනාශ කළ චක්‍රවාතයෙන් 打击 ලත් ප්‍රජාවන් වෙත තවමත් ලබා දී නොමැත.

රජය ව්‍යසනයෙන් නැඟී සිටීමට තවමත් අරගල කරන ජනයා වෙත මෙම අරමුදල් යොමු කිරීමට අපොහොසත් වූයේ මන්දැයි විපක්ෂය ප්‍රශ්න කරන අතර, පීඩිත පවුල් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතාවලේ ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගත් කල මෙම ප්‍රමාදය කළකිරීමට හා පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත් වී ඇතැයි විවේචනය කරයි.

NPP පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

සහන මුදල් ලැබිය යුත්තන් වෙත ළඟා වීම වෙනුවට භාණ්ඩාගාර ගිණුමක රැඳී ඇත්තේ මන්දැයි, පැහැදිලි හා විනිවිද පෙනෙනසුලු පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

දිගු කාලීන අකර්මන්‍යතාවය, ව්‍යසන සහන සම්බන්ධ රජයේ කැපවීම සහා මානවීය අරමුදල් ඵලදායී ව කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

නොවැම්බර් අග භාගයේ ගොඩ ගත් ඩිට්වා චක්‍රවාතය, ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ පුරා විනාශයේ සලකුණු ඉතිරි කළ අතර, පවුල් හුදකලා කොට නිවාස හා ජීවනෝපාය සඳහා දැඩි හානි සිදු කළේය. එතැන් සිට ගත වූ මාසවලදී, දිවිගෙවන අය තවමත් රජයේ ස්ථිරසාර ආධාරයක් සඳහා බලා සිටිති.

ක්ෂණික පියවර ගන්නැයි ඉල්ලීම

තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට, තහවුරු කළ පීඩිතයින් වෙත අරමුදල් ක්ෂණිකව නිදහස් කොට බෙදා හැරිය යුතු ලෙස විපක්ෂය රජයට බලකරන අතර, අඛණ්ඩ අකර්මන්‍යතාවය දැනටමත් අවදානමට ලක් වූ ප්‍රජාවන්ගේ දුක් ගැනවිලි තවතවත් ගැඹුරු කරන බවට අනතුරු අඟවයි.

මහජන පීඩනය වර්ධනය වන මෙවේලේ, සහන අරමුදල් තවදුරටත් කල් නොදමා අපේක්ෂිත කාර්යය සඳහා යොදා ගන්නේ දැයි පෙන්වා දෙමින් මෙම ගැටළු වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට NPP පරිපාලනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss