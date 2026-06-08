Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශය හිතාමතාම දුර්වල කරනු ලබන බවට නාමල් රාජපක්ෂ රජයට බරපතල චෝදනා කරයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශය හිතාමතාම දුර්වල කරනු ලබන බවට නාමල් රාජපක්ෂ රජයට බරපතල චෝදනා කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, රටේ බුද්ධි සේවාවන් හිතාමතාම දුර්වල කරන බවට වත්මන් රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන මෙම විපක්ෂ දේශපාලනඥයා, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන අත්සන්කි ගැනීම් මධ්‍යයේ මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළ අතර, රජයේ ක්‍රියාවන් හෝ අක්‍රියාවන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි යටිතල පහසුකම්වල කාර්යක්ෂමතාව අඩාල වී ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

විපක්ෂය ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

නාමල්ගේ චෝදනා, ශක්තිමත් ආරක්ෂක ආයතන පවත්වා ගැනීමට රජය කැපවී සිටිනවාද යන්න පිළිබඳව විපක්ෂ පෙළේ සිටින අයගෙන් නිරන්තරයෙන් නැගෙන පුළුල් විවේචනයන්ට නව මානයක් එක් කරයි. කලින් බලයේ සිටි ශ්‍රීලපොප, විපක්ෂයට පත්වීමෙන් පසු ජාතික ආරක්ෂාව හා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කරුණුවල ප්‍රවේශකයෙකු ලෙස ස්ථානගත කර ගෙන ඇත.

බුද්ධි සේවාවන්, ශ්‍රී ලංකාව අභ්‍යන්තර හා බාහිර තර්ජනවලින් ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. බුද්ධි සම්බන්ධීකරණයේ පැහැදිලි ඌනතා හෙළිවූ 2019 ඉස්තර් ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු මෙම කාර්යය ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.

ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල

කලාපීය ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සංකීර්ණ හා අනිශ්චිත ලෙස පවතින වත්මන් සන්දර්භය තුළ, බුද්ධි හැකියාවන් හිතාමතාම ඛාදනය කිරීම රටට දුර්වලතාවක් ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • ශ්‍රීලපොප, බුද්ධි ආයතන තුළ සිදු කළ පුද්ගල වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් රජය විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව 촉구 කර ඇත.
  • විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු, ජාතික බුද්ධි කාර්යාංශවල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ ස්වාධීන සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිඇත.
  • නාමල්, සාකච්ඡාව නිල පාර්ලිමේන්තු මාර්ග ඔස්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට ශ්‍රීලපොප අදහස් කරන බව පෙන්වා දී ඇත.

නාමල් රාජපක්ෂගේ චෝදනාවලට රජය තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම චෝදනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පොදු ජනතාව අතර වඩාත් ව්‍යාප්ත වේදැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss