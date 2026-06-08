ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශය හිතාමතාම දුර්වල කරනු ලබන බවට නාමල් රාජපක්ෂ රජයට බරපතල චෝදනා කරයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපොප) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, රටේ බුද්ධි සේවාවන් හිතාමතාම දුර්වල කරන බවට වත්මන් රජයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර තිබේ.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන මෙම විපක්ෂ දේශපාලනඥයා, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වන අත්සන්කි ගැනීම් මධ්යයේ මෙම අදහස් ප්රකාශ කළ අතර, රජයේ ක්රියාවන් හෝ අක්රියාවන් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි යටිතල පහසුකම්වල කාර්යක්ෂමතාව අඩාල වී ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
විපක්ෂය ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
නාමල්ගේ චෝදනා, ශක්තිමත් ආරක්ෂක ආයතන පවත්වා ගැනීමට රජය කැපවී සිටිනවාද යන්න පිළිබඳව විපක්ෂ පෙළේ සිටින අයගෙන් නිරන්තරයෙන් නැගෙන පුළුල් විවේචනයන්ට නව මානයක් එක් කරයි. කලින් බලයේ සිටි ශ්රීලපොප, විපක්ෂයට පත්වීමෙන් පසු ජාතික ආරක්ෂාව හා අභ්යන්තර ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කරුණුවල ප්රවේශකයෙකු ලෙස ස්ථානගත කර ගෙන ඇත.
බුද්ධි සේවාවන්, ශ්රී ලංකාව අභ්යන්තර හා බාහිර තර්ජනවලින් ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. බුද්ධි සම්බන්ධීකරණයේ පැහැදිලි ඌනතා හෙළිවූ 2019 ඉස්තර් ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාරයෙන් පසු මෙම කාර්යය ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.
ආයතනික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
කලාපීය ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සංකීර්ණ හා අනිශ්චිත ලෙස පවතින වත්මන් සන්දර්භය තුළ, බුද්ධි හැකියාවන් හිතාමතාම ඛාදනය කිරීම රටට දුර්වලතාවක් ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- ශ්රීලපොප, බුද්ධි ආයතන තුළ සිදු කළ පුද්ගල වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් රජය විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව 촉구 කර ඇත.
- විපක්ෂ මන්ත්රීවරු, ජාතික බුද්ධි කාර්යාංශවල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ ස්වාධීන සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිඇත.
- නාමල්, සාකච්ඡාව නිල පාර්ලිමේන්තු මාර්ග ඔස්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට ශ්රීලපොප අදහස් කරන බව පෙන්වා දී ඇත.
නාමල් රාජපක්ෂගේ චෝදනාවලට රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම චෝදනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පොදු ජනතාව අතර වඩාත් ව්යාප්ත වේදැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.