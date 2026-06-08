Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සල්ලේගේ ආහාර වර්ජනය හමුවේ නීතිඥයා CID ට අනතුරු අඟවයි — සෞඛ්‍ය භීතිය තීව්‍ර වෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සල්ලේගේ ආහාර වර්ජනය හමුවේ නීතිඥයා CID ට අනතුරු අඟවයි — සෞඛ්‍ය භීතිය තීව්‍ර වෙයි

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ දැනට රඳවාගෙන සිටින රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ නියෝජනය කරන නීතිඥවරයා, සිය සේවාදායකයාගේ පිරිහෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) විධිමත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

ආහාර වර්ජනය සැලකිල්ලට ලක් කරයි

නීතිඥ අසිත් සිරිවර්ධන, රඳවාගෙන සිටිනු අතරතුර ආහාර වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වන සල්ලේ සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන ලෙස CID අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජී. එස්. අබේසේකරට ඉල්ලීමක් කර ඇත. නීතිඥවරයාගේ මැදිහත්වීම, රඳවා ගෙන සිටින විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරියාගේ සුභසාධනය හා සංරක්ෂණය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

PTA යටතේ රඳවා ගැනීම

කොළඹ සහ ඒ ආශ්‍රිත පල්ලි හා සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ, දිවි 260 කට අධික ප්‍රමාණයක් හිමිකර ගත් සහ තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු කළ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ පරීක්ෂණවල කොටසක් ලෙස මේජර් ජෙනරාල් සල්ලේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්‍රධානියා ලෙස, සල්ලේගේ රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම සිරගෙදර රඳවා ගැනීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සූක්ෂ්ම ආරක්ෂකත්වයක් දරමින් සිටී.

නීතිඥවරයා ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටී

SSP අබේසේකරට සිරිවර්ධනගේ ඉල්ලීම, සිය සේවාදායකයා වෙනත් ස්ථානයකට මාරු කරන ලෙස කරනු ලබන ඉල්ලීමක් ලෙස වටහා ගෙන ඇති අතර, ආහාර වර්ජනය, බලධාරීන් ප්‍රමාදයකින් තොරව විසඳිය යුතු හදිසි මානවීය ගැටලුවක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. නීතිඥවරයාගේ අනතුරු ඇඟවීම තත්ත්වයේ හදිසි බව තීව්‍ර ලෙස ඉස්මතු කරන අතර, PTA යටතේ රඳවා ගෙන සිටින ප්‍රකට රඳවා ගැනුම්කරුවන්ගේ සැලකිලි පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නද මතු කරයි.

රටේ ඉතිහාසයේ භයංකාරම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් වටා ගිය වගවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා ආරක්ෂක ස්ථාපිතයන් අරගල කරන අතරතුර, නඩුව සැලකිය යුතු සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss