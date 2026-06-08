Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරානය ඊශ්‍රායලයට මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි, හමුදා ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගනී

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරානය ඊශ්‍රායලයට මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි, හමුදා ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගනී

බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයේ වගකීම IRGC භාර ගනී

ඉරානය ඉරිදා දින ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව දැවැන්ත මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ අතර, ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) එහි වගකීම භාර ගනිමින් මෙම ප්‍රහාරය ඊශ්‍රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ බව ප්‍රකාශ කළේය. මෙය දීර්ඝකාලීන සතුරන් දෙදෙනා අතර තතනයන් දැඩි ලෙස උත්සන්න වීමක් ලෙස සැලකේ.

ප්‍රහාරයේ විස්තර

ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය ප්‍රහාරය සිදු කළ බව තහවුරු කරමින්, ඊශ්‍රායල හමුදා කඳවුර එහි ප්‍රධාන ඉලක්කය ලෙස හඳුනා ගත්තේය. ප්‍රහාරය එල්ල කළ වහාම ඊශ්‍රායලයේ විවිධ ප්‍රදේශවල අනතුරු ඇඟවීමේ සයිරන් නාද ඇසූ බවට වාර්තා වූ අතර, සමස්ත කලාපයම කම්පනයකට ලක් විය.

කලාපීය තතනයන් උත්සන්න වේ

මෙම මිසයිල ප්‍රහාරය මැදපෙරදිග පුරා දිගු කලක් සිට සෙවනැලි යුද්ධයක නිරත ව සිටින ඉරානය සහ ඊශ්‍රායලය අතර සතුරුකම් දරුණු ලෙස තීව්‍ර වීමක් නිරූපණය කරයි. ප්‍රහාරය ක්ෂණික ජාත්‍යන්තර කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ලෝක නායකයන් වේගයෙන් වර්ධනය වන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

  • ඉරානයේ IRGC මිසයිල ප්‍රහාරය සිදු කළ බව තහවුරු කළේය
  • ඊශ්‍රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර අපේක්ෂිත ඉලක්කය ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී
  • ඉරිදා දින සිදු වූ ප්‍රහාරය කලාපීය ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීම් මතු කළේය
ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය ප්‍රකාශ කළේ, ප්‍රහාරය හිතාමතාම ඊශ්‍රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ බවයි.

තතනය දිගින් දිගටම ගොඩනැගෙමින් පවතින නිසා, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, මෙම ප්‍රහාරය පුළුල් හමුදා ප්‍රතිචාරයකට මග පෑදිය හැකි බවට සහ දැනටමත් ආතාල් තත්ත්වයේ පවතින මැදපෙරදිග කලාපය තව දුරටත් අස්ථාවර කළ හැකි බවට බිය පළ වේ. ශ්‍රී ලංකාව ද බොහෝ රටවල් මෙන්, ගෝලීය තෙල් මිල සහ කලාපීය ස්ථාවරත්වය මත ඇති විය හැකි ප්‍රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss