ඉරානය ඊශ්රායලයට මිසයිල ප්රහාරයක් එල්ල කරයි, හමුදා ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගනී
බැලිස්ටික් මිසයිල ප්රහාරයේ වගකීම IRGC භාර ගනී
ඉරානය ඉරිදා දින ඊශ්රායලයට එරෙහිව දැවැන්ත මිසයිල ප්රහාරයක් එල්ල කළ අතර, ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) එහි වගකීම භාර ගනිමින් මෙම ප්රහාරය ඊශ්රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ බව ප්රකාශ කළේය. මෙය දීර්ඝකාලීන සතුරන් දෙදෙනා අතර තතනයන් දැඩි ලෙස උත්සන්න වීමක් ලෙස සැලකේ.
ප්රහාරයේ විස්තර
ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය ප්රහාරය සිදු කළ බව තහවුරු කරමින්, ඊශ්රායල හමුදා කඳවුර එහි ප්රධාන ඉලක්කය ලෙස හඳුනා ගත්තේය. ප්රහාරය එල්ල කළ වහාම ඊශ්රායලයේ විවිධ ප්රදේශවල අනතුරු ඇඟවීමේ සයිරන් නාද ඇසූ බවට වාර්තා වූ අතර, සමස්ත කලාපයම කම්පනයකට ලක් විය.
කලාපීය තතනයන් උත්සන්න වේ
මෙම මිසයිල ප්රහාරය මැදපෙරදිග පුරා දිගු කලක් සිට සෙවනැලි යුද්ධයක නිරත ව සිටින ඉරානය සහ ඊශ්රායලය අතර සතුරුකම් දරුණු ලෙස තීව්ර වීමක් නිරූපණය කරයි. ප්රහාරය ක්ෂණික ජාත්යන්තර කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ලෝක නායකයන් වේගයෙන් වර්ධනය වන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
- ඉරානයේ IRGC මිසයිල ප්රහාරය සිදු කළ බව තහවුරු කළේය
- ඊශ්රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර අපේක්ෂිත ඉලක්කය ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී
- ඉරිදා දින සිදු වූ ප්රහාරය කලාපීය ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීම් මතු කළේය
ඉරානයේ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය ප්රකාශ කළේ, ප්රහාරය හිතාමතාම ඊශ්රායලයේ රාමාත් ඩේවිඩ් ගුවන් හමුදා කඳවුර ඉලක්ක කරගෙන සිදු කළ බවයි.
තතනය දිගින් දිගටම ගොඩනැගෙමින් පවතින නිසා, ජාත්යන්තර ප්රජාව තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, මෙම ප්රහාරය පුළුල් හමුදා ප්රතිචාරයකට මග පෑදිය හැකි බවට සහ දැනටමත් ආතාල් තත්ත්වයේ පවතින මැදපෙරදිග කලාපය තව දුරටත් අස්ථාවර කළ හැකි බවට බිය පළ වේ. ශ්රී ලංකාව ද බොහෝ රටවල් මෙන්, ගෝලීය තෙල් මිල සහ කලාපීය ස්ථාවරත්වය මත ඇති විය හැකි ප්රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.