Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ නඩු විභාග මධ්‍යයේ රෝහල් ගත වෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ නඩු විභාග මධ්‍යයේ රෝහල් ගත වෙයි

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීමට යාම හේතුවෙන් ඔහු රෝහල් ගත කර ඇති බව අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව (CID) කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දන්වා සිටිනු ලැබීය.

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගය අතරතුර CID විසින් සල්ලේගේ වත්මන් වෛද්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සභාපති මහේස්ත්‍රාත්වරයා දැනුවත් කරන ලදී. හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියාට අදාළ මෙම ඉහළ පෙළේ නඩුවේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම 展開 සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

සෞඛ්‍ය තත්ත්වය රෝහල් ඇතුළත් කිරීමට හේතු වෙයි

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ සල්ලේ, ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හදිසියේ ක්ෂය වූ බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව රෝහලට ඇතුළත් කරන ලදී. හිටපු නිලධාරියාට සම්බන්ධ විමර්ශන හසුරුවන CID, ක්‍රියාකාරී නඩු සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව අධිකරණය දැනුවත් කිරීමේ නිත්‍ය නෛතික බාධ්‍යතාවක් ලෙස මෙම කරුණ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

හිටපු බුද්ධි අධ්‍යක්ෂවරයා, රටේ බුද්ධි ක්‍රමවේදය තුළ ඔහු දැරූ කැපී පෙනෙන භූමිකාව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත් නෛතික කටයුතුවල කේන්ද්‍රීය චරිතයක් බවට පත්ව සිටී.

නඩුව අධිකරණ අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිරියට යයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සල්ලේ සම්බන්ධ නඩු කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඔහු රෝහල් ගත කිරීම පිළිබඳ CID දැනුම් දීම ඉදිරි අධිකරණ ශ්‍රවණ කාලසටහන් කිරීම හා ඒවා ඉදිරියට ගෙනයාම කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔහුගේ රෝගී තත්ත්වයේ ස්වභාවය හෝ රෝහල් ගත කිරීමේ අපේක්ෂිත කාල සීමාව පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට සහ ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉදිරි පියවර සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය තීරණය කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss