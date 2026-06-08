Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සත්‍යාපනය: අගමැති හරිණී අමරසූරිය ඉන්දීය ක්‍රිකට් තරුව වෛභව් සූර්යවංශිට සම්මාන පිරිනැමූ බවට පැතිර යන රූප අසත්‍යයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සත්‍යාපනය: අගමැති හරිණී අමරසූරිය ඉන්දීය ක්‍රිකට් තරුව වෛභව් සූර්යවංශිට සම්මාන පිරිනැමූ බවට පැතිර යන රූප අසත්‍යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය ඉන්දීය ක්‍රිකට් නක්ෂත්‍රය වෛභව් සූර්යවංශිට සම්මාන පිරිනැමූ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන රූප නොමඟ යවන සුළු බව තහවුරු වී ඇත

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඉතා ඉක්මනින් පැතිරෙමින් පවතින රූප කට්ටලයක් මගින්, ශ්‍රී ලංකා අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය විසින් තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වෛභව් සූර්යවංශිට නිල උත්සවයකදී සම්මාන පිරිනැමූ බවට අසත්‍ය ලෙස කියැවේ. මෙම කියමන් සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිත බව සත්‍ය පරීක්ෂකයින් තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික හා දකුණු ආසියාතික සමාජ මාධ්‍ය භාවිතකරුවන් අතර පුළුල් ලෙස බෙදාගෙන ඇති මෙම සංසරණ සටහන්, ඉන්දියාවේ නව යොවුන් ක්‍රිකට් කුසලානිට අගමැතිනී අමරසූරිය සම්මානයක් හෝ පිළිගැනීමක් පිරිනැමූ බවට අසත්‍ය හැඟීමක් ඇති කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද වෙනස් කරන ලද හෝ වැරදි ලෙස නිරූපිත දර්ශන ඇතුළත් බව පෙනේ.

කියමන් අසත්‍ය බව සොයාගෙන ඇත

පරීක්ෂණයේදී, එවැනි සිදුවීමක් කිසිසේත් සිදු නොවූ බව සත්‍ය පරීක්ෂණ අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත. අගමැතිනී හරිණී අමරසූරිය, වෛභව් සූර්යවංශිට සම්මාන පිරිනමන කිසිදු උත්සවයකට සහභාගී වී නොමැති අතර, මාර්ගගතව සංසරණය වන රූප, ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නායිකාව සම්බන්ධ කිසිදු සැබෑ අවස්ථාවක් නිවැරදිව නිරූපණය නොකරයි.

මෑතකදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ, ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශි, ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා ප්‍රබල අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත. ඔහුගේ කීර්තිය, ඔහුගේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ ජනතා සිත්ගැනීම උපයෝගී කර ගනිමින් ව්‍යාජ තොරතුරු ව්‍යාපාරවල ඉලක්කයක් බවට ඔහු පත් කර ඇති බව පෙනේ.

ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම සිදුවීම, ශ්‍රී ලාංකික සමාජ මාධ්‍ය භාවිතකරුවන්ට, විශේෂයෙන්ම සංවේදී දේශපාලන හෝ සම්මානනීය පුද්ගලයින් සම්බන්ධ කියමන් ඇතුළත් රූප, බෙදා ගැනීමට හෝ ඇත්ත ලෙස පිළිගැනීමට පෙර ප්‍රවේශම් වන ලෙස නියමිත වේලාවට කරන සිහිකැඳවීමකි.

  • බෙදා ගැනීමට පෙර විශ්වාසනීය සත්‍ය පරීක්ෂණ වේදිකා මගින් රූප සත්‍යාපනය කරන්න
  • 著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන් සහ සම්මානනීය පෞරුෂයන් ඒකාබද්ධ කරන සටහන් ගැන ප්‍රවේශම් වන්න
  • එම සිදුවීම විශ්වාසනීය මාධ්‍ය ආයතන විසින් වාර්තා කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න
  • වෙනස් කරන ලද හෝ සන්දර්භයෙන් බැහැර රූප හඳුනා ගැනීමට ප්‍රතිලෝම රූප සෙවීම ප්‍රයෝජනවත් වේ

එවැනි ව්‍යාජ තොරතුරු පැතිරීම, පොදු පෞද්ගලිකත්වයන්ගේ කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි අතර, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වැදගත්කමක් ඇති කරුණු පිළිබඳ ජනතාව නොමඟ යවිය හැකිය. මාධ්‍ය සාක්ෂරතා පෙරළිකරුවන් විසින්, ඩිජිටල් වේදිකාවල ප්‍රචාරය කිරීමට පෙර අන්තර්ගතය විවේචනාත්මකව ඇගයීමට ජනතාවගෙන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ ව්‍යාජ තොරතුරු, ජනතාව නොමඟ යැවීමට පමණක් නොව, නීත්‍යානුකූල ආයතන හා විශ්වාසනීය මාධ්‍යකරණය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය ද ඛාදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් හා මාධ්‍ය සංවිධාන, විශේෂයෙන්ම කිසිදා සිදු නොවූ සිදුවීම්වලට රජයේ නායකයින් අසත්‍ය ලෙස සම්බන්ධ කරන අන්තර්ගතය ඇතුළුව, අසත්‍ය තොරතුරු පැතිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම හා ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළ බස් රථ අනතුරකින් දස දෙනෙකුට තුවාල

දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව එකතැන්පළ අසළදී බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් අවම වශයෙන් දස දෙනෙකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවීම…

08 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

වර්ධනය වන ඩෙංගු තර්ජනය මැඩලීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙති දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යාම හමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව ස포යා ගත් ජාතික මදුරු මර්දන…

08 Jun 2026 Discuss
සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ ශාඛාවක් විවෘත කිරීමෙන් ඉතිහාසයක් රචනා කරයි

සම්පත් බැංකුව කොළඹ වරාය නගරය තුළ තම පළමු ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන මූල්‍ය පරිසරය තුළ තම පැතිරීම පුළුල් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට…

08 Jun 2026 Discuss