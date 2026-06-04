එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන ගීත ගයා ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
අත්අඩංගුවේ විස්තර
කිලිනොච්චියේ උදයනගර් හි පදිංචිකරුවෙකු වන සැකකරු, යාපනයේ දී ගීත ගායනා කළ පසු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. පොලීසිය තහවුරු කර ඇත්තේ එම පුද්ගලයාට වයස අවුරුදු 24ක් වන අතර, තහනම් සන්නද්ධ කණ්ඩායම ප්රවර්ධනය කරයැයි සලකන ලද අන්තර්ගතයක් හා සම්බන්ධව අත්අඩංගුව සිදු කළ බවයි.
පසුබිම
දශක ගණනාවක් පුරා දූපතේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල වෙනම දෙමළ මාතෘභූමියක් ලබා ගැනීම සඳහා සන්නද්ධ අරගලයක් කළ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය 2009 මැයි මාසයේ දී හමුදාමය වශයෙන් පරාජය කරන ලදී. ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ එම සංවිධානය තහනම් ආයතනයක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම අඛණ්ඩව පවතින අතර, එය ප්රවර්ධනය කිරීමට හෝ උදාර කිරීමට නැඹුරු ඕනෑම ක්රියාවක් නීතිමය පියවරවලට යටත් වේ.
සංවිධානය ශක්තිමත් පාලනයක් පැවැත්වූ උතුරු පළාතේ විශේෂයෙන්ම, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට ප්රසිද්ධියේ සහාය දක්වන බවට සැකයක් මතු වූ පුද්ගලයන් හා කණ්ඩායම් වලට එරෙහිව බලධාරීන් කාල පරාසයන් හරහා ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
විමර්ශනය කඩිනමින් ගෙනයෑම
පොලීසිය පෙන්වා දෙන්නේ මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනයන් අඛණ්ඩව ගෙනයන බවයි. ගායනා කළ නිශ්චිත ගීත හෝ සිදුවීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ කිසිදු වැඩිදුර විස්තරයක් මෙතෙක් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.
යුද්ධයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ උතුරේ රැකවරණ උත්සාහයන් හා අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස ඇතුළු පුළුල් සංවේදී සන්දර්භය මධ්යයේ මෙම අත්අඩංගුව සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත.