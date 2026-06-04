යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ කටයුතුවලින් හෙළිවේ.
දීර්ඝ නෛතික කටයුතු රාශියකට භාජනය වී ඇති මෙම නඩුව, ජූලි මස මුල් භාගයේදී ඊළඟ විභාග දිනය නියම කරමින් මහාධිකරණය විසින් කල් දමන ලදී. ඉට පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යොෂිතා රාජපක්ෂ, කියන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.
මෙම කල් දැමීම නිසා, කීර්තිමත් දේශපාලන පවුලක් කේන්ද්ර කරගත් මෙම ඉහළ මට්ටමේ නඩුවේ ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති ප්රමාද රටාව දිගටම පවතිනු ඇති අතර, මෙය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ද ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබේ.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්රයාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර කටයුතු අපේක්ෂා කෙරෙන ජූලි 9 වැනිදා කොළඹ මහාධිකරණය නැවතත් මෙම කාරණය අතට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පෙර රාජපක්ෂ පරිපාලනය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ මූල්ය හැසිරීම් පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස මෙම නඩුව, නෛතික නිරීක්ෂකයන් සහ ශ්රී ලාංකික මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයම විසින් දැඩි අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.