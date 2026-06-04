Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ කටයුතුවලින් හෙළිවේ.

දීර්ඝ නෛතික කටයුතු රාශියකට භාජනය වී ඇති මෙම නඩුව, ජූලි මස මුල් භාගයේදී ඊළඟ විභාග දිනය නියම කරමින් මහාධිකරණය විසින් කල් දමන ලදී. ඉ‍ට පෙර නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ යොෂිතා රාජපක්ෂ, කියන ලද මුදල් විශුද්ධිකරණ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.

මෙම කල් දැමීම නිසා, කීර්තිමත් දේශපාලන පවුලක් කේන්ද්‍ර කරගත් මෙම ඉහළ මට්ටමේ නඩුවේ ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති ප්‍රමාද රටාව දිගටම පවතිනු ඇති අතර, මෙය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ද ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්‍රයාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර කටයුතු අපේක්ෂා කෙරෙන ජූලි 9 වැනිදා කොළඹ මහාධිකරණය නැවතත් මෙම කාරණය අතට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පෙර රාජපක්ෂ පරිපාලනය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ මූල්‍ය හැසිරීම් පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස මෙම නඩුව, නෛතික නිරීක්ෂකයන් සහ ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයම විසින් දැඩි අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
ශ්‍රී ලංකාව සහිත රටවල් 60ක් එක්සත් ජනපදයේ නව ආනයන තීරුබදු ක්‍රියාමාර්ගවලට ලක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහිත රටවල් 60ක් එක්සත් ජනපදයේ නව ආනයන තීරුබදු ක්‍රියාමාර්ගවලට ලක්වේ

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින හා වෙළඳ රටවල් ඉලක්ක කරගනිමින් වොෂිංටනය පුළුල් තීරුබදු පියවර ගැනීමට යයි එක්සත් ජනපදය විසින් යෝජිත නව ආනයන තීරුබදු වට්ටමකට ලක්වන රටවල් 60…

04 Jun 2026