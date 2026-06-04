WHO ප්රධානී එබෝලා වසංගතයට භයානක ඉදිරි වාසියක් ලැබී ඇති බව අනතුරු අඟවයි
ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානයේ ප්රධානී, නවතම එබෝලා වසංගතය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, සෞඛ්ය බලධාරීන්ට සම්බන්ධීකෘත ප්රතිචාරයක් දැක්වීමට හැකිවීමට පෙර මාරාන්තික වෛරසය සැලකිය යුතු වාසිදායක තත්ත්වයක් ලබා ගෙන ඇති බව අවධාරණය කළේය.
බදාදා ජිනීවා හිදී පැවති මාධ්ය හමුවකදී WHO සාමාන්යාධිකාරී ටෙඩ්රොස් අදනොම් ගෙබ්රේයෙසස් මහතා ප්රකාශ කළේ, එබෝලා වෛරසයට ඔහු විස්තර කළ ආකාරයට "විශාල ඉදිරි වාසියක්" ලැබී ඇති බවයි. මෙම වාක්ය ඛණ්ඩය, ගෝලීය සෞඛ්ය නිලධාරීන් දැන් මෙම තත්ත්වය කෙතරම් හදිසි ලෙස සලකන්නේද යන්න පිළිබිඹු කරන්නකි.
මාරාන්තික වෛරසයකට එරෙහි තරගයක්
ආචාර්ය ටෙඩ්රොස් මහතාගේ අනතුරු ඇඟවීම, හඳුනාගැනීමේ සහ වාර්තා කිරීමේ ප්රමාදයන් නිසා වෛරසය ව්යාප්ත වීමට ඉඩ ලැබී ඇති බව පිළිබඳව ජාත්යන්තර සෞඛ්ය ප්රජාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල සංඥා කරයි. එබෝලා රෝගය, ඉහළ මරණ අනුපාතයකින් හා වසංගත ඉක්මනින් මැඩ නොපැවැත්වුණහොත් සෞඛ්ය පද්ධති අභිබවා යාමේ හැකියාවෙන් ප්රසිද්ධය.
පොදු සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත්තේ, ආසාදිත පුද්ගලයන්ගේ ශාරීරික තරල සෘජු සම්බන්ධතාව හරහා බෝවන එබෝලා රෝගයේ ව්යාප්තිය සීමා කිරීමේදී ඉක්මන් හඳුනාගැනීම සහ ක්ෂණික ඇවිරීම ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් දරන බවයි.
ගෝලීය සෞඛ්ය සූදානම සඳහා මෙයින් ඇඟවෙන්නේ කුමක්ද
WHO ප්රධානීගේ ප්රකාශයන්, ගෝලීය රෝග නිරීක්ෂණ පද්ධතිවල ස්ථිර අඩුපාඩු පිළිබඳ මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි, විශේෂයෙන් සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් දිළිඳු ලෙස පවතින කලාපවල. වසංගතයකට ප්රතිචාර දක්වන්නන් ක්රියාත්මක වීමට පෙර එය වේගය ලබා ගත් විට, ප්රතිවිපාකයන් දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ජාත්යන්තර වශයෙන්ද ව්යසනකාරී විය හැකිය.
- එබෝලා රෝගය ඇති කරනු ලබන්නේ එබෝලා වෛරසය මගිනි; එය Filoviridae පවුලට අයත් වේ
- ප්රතිකාර නොකළ විට ආසාදිතයන්ගෙන් සියයට 90 දක්වා ප්රමාණයක් මෙම රෝගයෙන් මිය යා හැකිය
- දැනට එන්නත් සහ ප්රතිකාර ක්රම පවතී; කෙසේ නමුත් ඵලදායී වීමට නම් ඒවා ඉක්මනින් යෙදවිය යුතුය
- 2014–2016 බටහිර අප්රිකා අර්බුදය ඇතුළු අතීත වසංගතයන්, ප්රමාද ප්රතිචාරවල ව්යසනකාරී වියදම් පිළිබඳ සාක්ෂි දරයි
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, බලපෑමට ලක් වූ කලාපයෙන් භූගෝලීය දුර ගණනය කිරීමේදී එබෝලා වසංගතයක් ඇතිවීමේ සෘජු අවදානම අඩු ලෙස පවතී; කෙසේ නමුත් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල ජාත්යන්තර සංචාරයන් හෝ මානවීය කටයුතු සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විශේෂයෙන් දැනුවත් සහ අවධානයෙන් සිටින ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ සංචාරක ජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
WHO සාමාන්යාධිකාරීගේ අනතුරු ඇඟවීම, කෙලින්ම බලපෑමට ලක් වූ රටවලට පමණක් නොව, අවදියෙන් සිට ප්රතිචාර දැක්වීමට සූදානම් විය යුතු සමස්ත ජාත්යන්තර ප්රජාවටම යොමු කෙරෙන ක්රියාව කරා ඇරැයුමකි.
WHO ජාතික සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ හවුල් සංවිධාන සමඟ 긴密ව කටයුතු කරමින් බලපෑමට ලක් වූ කලාපයේ නිරීක්ෂණය, සම්බන්ධතා සොයා ගැනීම සහ තාර්කික සහාය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත. තත්ත්වය දියුණු වන විට තවදුරටත් යාවත්කාලීන කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)