එක්සත් ජනපද තීරු බදු තර්ජනය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට බලපෑමක් කරයි — වාණිජ මණ්ඩලය අනතුරු අඟවයි
වෙළඳ තරඟකාරිත්වය පිළිබඳ කර්මාන්ත නායකයන්ගේ සීරු අනතුරු ඇඟවීම
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම තීරණාත්මක වෙළඳ සබඳතාවලින් එකක් වන එක්සත් ජනපදය සමඟ ඇති සබඳතාවයේ ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරී වාසිය යටපත් කිරීමට නව ලෙස පනවා ලද එරට තීරු බදු තර්ජනය කරමින් අපනයන අංශය දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දෙන බව ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය (CCC) අනතුරු අඟවා ඇත.
වොෂිංටනය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද නව තීරු බදු පියවර, ඇඟලුම්, රබර් නිෂ්පාදන සහ වෙනත් නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ප්රධාන කර්මාන්ත හරහා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කර ගැනීම සඳහා දිවයින බොහෝ කලක් රඳා සිටි විශේෂ වෙළඳ ප්රවේශ සහනය ඔස්සේ ගොඩ නඟා ගත් ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල කළ හැකි බව මණ්ඩලය කරුණු ඉදිරිපත් කළේය.
ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
මෑත වසරවල දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකට ගොදුරු වූ ශ්රී ලංකාව, තවමත් සියුම් ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින අතිශය සංවේදී කාලවකවානුවක මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. අපනයන ආදායම රාජ්යයේ පුළුල් ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නවල ශිලා කෝණය ලෙස ක්රියා කරන බැවින්, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ ප්රවේශය ඕනෑම ප්රමාණයකින් හකුළා ගැනීම ජාතික වශයෙන් ඉමහත් කනස්සල්ලට හේතු වන කාරණාවකි.
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික ප්රජාවේ පුළුල් නියෝජනයක් දරන ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් නව තීරු බදු ව්යුහයේ සම්පූර්ණ බලපෑම ඉක්මනින් ඇගයීමට ලක් කළ යුතු බවත්, සිදු විය හැකි ප්රතිවිපාකවලින් අපනයනකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතු බවත් අවධාරණය කළේය.
අවදානමට ලක් විය හැකි කරුණු
තීරු බදු වෙනස්කම් හේතුවෙන් වඩාත් අවදානමට ලක් විය හැකි අංශ අතර:
- ශ්රී ලංකාවේ මුළු අපනයන ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගණනය වන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය
- එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ ඉලක්ක කොටගත් රබර් හා ලේටෙක්ස් පදනම් නිෂ්පාදන
- ස්ථාපිත ඇමෙරිකානු පාරිභෝගික පදනමක් සහිත කුළු බඩු, තේ සහ වෙනත් කෘෂිකාර්මික අපනයන
ශ්රී ලංකාව දැනටමත් දකුණු හා ගිනිකොණ ආසියාවේ අඩු නිෂ්පාදන වියදම් සහිත රටවල් සමඟ තරඟ කරමින් සිටින බවත්, ඕනෑම අමතර තීරු බදු බරක් සමාන තීරු බදුවලට යටත් නොවන තරඟකාරී අපනයනකරුවන් සහිත රටවලට වාසිය හිමි කළ හැකි බවත් විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
රාජ්යතාන්ත්රික හා ප්රතිපත්ති ප්රතිචාරය සඳහා ඉල්ලීම්
හැකිතැන්වල සහන හෝ නිදහස් කිරීම් ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපද බලධාරීන් සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවලට යෙදෙන ලෙස ද, ඒ සමඟම කිසිම තනි වෙළඳපොළක් කෙරෙහි අධික ලෙස රඳා නොසිටීම සඳහා අපනයන ගමනාන්ත විවිධාංගීකරණය කරන ලෙස ද රජයට ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය 촉구 කළේය. ඉහළ යන පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීමට හා මිල ගණන් තරඟකාරිත්වය රැකගැනීමට අපනයනකරුවන්ට සහාය වීම සඳහා දේශීය ප්රතිපත්ති සහාය ලබා දෙන ලෙසද කර්මාන්ත නියෝජිතයෝ ඉල්ලා සිටිති.
ගෝලීය සැපයුම් දාම නැවත හැඩ ගන්වමින් වෙළඳ තතු ව්යාකූල වෙමින් පවතින මෙම සන්දර්භය තුළ, අපනයන මූලික කර්මාන්තවල නියුතු ලක්ෂ සංඛ්යාත කම්කරු ජනතාවගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීමේ දී ශ්රී ලංකාව කඩිනමින් හා උපායශීලී ලෙස අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇත.
Comments (0)