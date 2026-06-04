Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද නාවික මුර යාත්‍රාව P628 කොළඹ වරායට එළඹේ

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
එක්සත් ජනපදය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද නාවික මුර යාත්‍රාව P628 කොළඹ වරායට එළඹේ

එක්සත් ජනපද රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට තෑගි කරන ලද මුර යාත්‍රාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය දෙරට අතර පවතින ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ වැදගත් ορόσημයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

P628 යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන එම යාත්‍රාව කොළඹට පැමිණි අතර, වරාය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් එය භාර ගනු ලැබීය.

සමුද්‍රීය ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

P628 මුර යාත්‍රාව පරිත්‍යාග කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂක ශක්‍යතාවයන් ශක්තිමත් කිරීමට එක්සත් ජනපදය දක්වන කැපවීමේ ප්‍රායෝගික ප්‍රකාශනයක් ලෙස සැලකේ. ඉන්දීය සාගර කලාපයේ නාවික සූදානම සහ වෙරළාරක්ෂක මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පුළුල් ද්විපාර්ශ්වික උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස මෙවැනි දායකත්වයන් ලබා දෙනු ලැබේ.

ප්‍රධාන අන්තර්ජාතික නැව් මාර්ග දිගේ ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇති උපායමාර්ගික ස්ථානය හේතුවෙන්, එහි නාවික හමුදාව ශක්තිමත් කිරීම ජාතික මෙන්ම කලාපීය වශයෙන්ද ඉතා වැදගත් කරුණක් වී තිබේ. P628 එකතු වීම නාවික හමුදාවේ පවතින මුර සහ නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක්

යාත්‍රාව පැමිණීම, විශේෂයෙන් ආරක්ෂාව සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රවල කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර ගාඩ්ඩෙ ගැඹුරු වන සබඳතා ඉස්මතු කරයි. ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සිය සහයෝගිතාව වැඩි කර ගෙන ඇත.

නිල භාර දීමේ උත්සවය සහ යාත්‍රාව යෙදවීමට නියමිත සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.