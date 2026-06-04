එක්සත් ජනපදය විසින් පරිත්යාග කරන ලද නාවික මුර යාත්රාව P628 කොළඹ වරායට එළඹේ
එක්සත් ජනපද රජය විසින් ශ්රී ලංකාවට තෑගි කරන ලද මුර යාත්රාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙන අතර, මෙය දෙරට අතර පවතින ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ වැදගත් ορόσημයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
P628 යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන එම යාත්රාව කොළඹට පැමිණි අතර, වරාය නියෝජ්ය අමාත්යවරයා ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් එය භාර ගනු ලැබීය.
සමුද්රීය ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
P628 මුර යාත්රාව පරිත්යාග කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ආරක්ෂක ශක්යතාවයන් ශක්තිමත් කිරීමට එක්සත් ජනපදය දක්වන කැපවීමේ ප්රායෝගික ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකේ. ඉන්දීය සාගර කලාපයේ නාවික සූදානම සහ වෙරළාරක්ෂක මෙහෙයුම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පුළුල් ද්විපාර්ශ්වික උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස මෙවැනි දායකත්වයන් ලබා දෙනු ලැබේ.
ප්රධාන අන්තර්ජාතික නැව් මාර්ග දිගේ ශ්රී ලංකාව පිහිටා ඇති උපායමාර්ගික ස්ථානය හේතුවෙන්, එහි නාවික හමුදාව ශක්තිමත් කිරීම ජාතික මෙන්ම කලාපීය වශයෙන්ද ඉතා වැදගත් කරුණක් වී තිබේ. P628 එකතු වීම නාවික හමුදාවේ පවතින මුර සහ නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක්
යාත්රාව පැමිණීම, විශේෂයෙන් ආරක්ෂාව සහ සමුද්රීය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්ෂේත්රවල කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර ගාඩ්ඩෙ ගැඹුරු වන සබඳතා ඉස්මතු කරයි. ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා ස්ථාවරත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වන පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව සමඟ සිය සහයෝගිතාව වැඩි කර ගෙන ඇත.
නිල භාර දීමේ උත්සවය සහ යාත්රාව යෙදවීමට නියමිත සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)