ශ්රී ලංකා සත්කාර නිවාසයේ ගිනි අනතුරකින් දොළොස් දෙනෙකු මියයයි — හිමිකරු අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක් ඊයේ රාත්රී පුරා විනාශකාරී ගිනි අනතුරකට ලක් වූ අතර, එහිදී අඩුතරමින් පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බවත්, 해당 පහසුකමේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මාරාන්තික ගිනි ජාලාවට අසරණ දිවි ගලා යයි
රාත්රී කාලයේ ජ්වාලා ඇවිලී ගිය මෙම නේවාසික සත්කාර පහසුකමෙන් සිරවූවන් ඉවත් කරගැනීමට හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ජීවිත හා මරණය අතර පොරබදිමින් කටයුතු කළහ. ගිනි ජාලාවට ගොදුරු වූ ගොදුරු, එකී නිවාසයේ නේවාසිකයන් යැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඔවුහු සමාජයේ වඩාත්ම අසරණ පිරිස් — ස්වකීය සත්කාරය සඳහා 해당 ආයතනය වෙත භාර කෙරුණු පුද්ගලයන් වූහ.
ගිනි අනතුර හේතු කොටගෙන දොළොස් දෙනෙකු මිය ගිය බව මරණ සංඛ්යාව ලෙස බලධාරීන් විසින් තහවුරු කර ඇත. සිදුවීම් ස්ථානයේ පරීක්ෂණ හා ගොදුරු සෙවීමේ කටයුතු ඉදිරියට යන විට, ඒ සංඛ්යාව ඉහළ යාමේ හැකියාවක් ඇති බව බලධාරීන් බැහැර නොකරයි.
පරීක්ෂණ ආරම්භ වන අතර හිමිකරු රඳවා ගනු ලැබේ
ඛේදවාචකය ඇති වූ වහාම, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ක්ෂිප්රව ක්රියාත්මක වෙමින් සත්කාර නිවාසයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගත්හ. ගිනි ගැනීමේ සාධක, එසේම ශ්රේෂ්ඨ ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් හා රෙගුලාසි නිසිලෙස පිළිපදිනු ලැබූවාද යන්න ඇතුළුව, ආශ්රිත සියලු සාධක පරීක්ෂා කිරීමට බලධාරීන් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ගිනි ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග, හදිසි පිටවීමේ මාර්ග, සහ සිදුවීම ඇති වූ අවස්ථාවේ ආයතනය තුළ පැවැති සමස්ත තත්ත්වය පිළිබඳව දැනටමත් ප්රශ්න මතු වෙමින් ඇත.
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනය ඇති කරමින්, දිවයිනේ සෑම දිශාවකම ක්රියාත්මක වන පෞද්ගලික සත්කාර නිවාස නියාමනය හා අධීක්ෂණය පිළිබඳ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පවතින ගැටලු නැවතත් මතුපිටට ගෙනවිත් ඇත. උපකාරක කණ්ඩායම් හා මහජනයා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- දිවයිනේ සියලු ලියාපදිංචි හා ලියාපදිංචි නොවූ සත්කාර ආයතන ක්ෂණිකව පරීක්ෂා කිරීමට
- නේවාසික සත්කාර නිවාස සඳහා දැඩි ගිනි ආරක්ෂණ රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීමට
- ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ක්රියාකරුවන්ට නිසි නෛතික ප්රතිවිපාක ලැබෙන බව සහතික කිරීමට
- එවැනි ආයතනවල ජීවත් වන වැඩිහිටි හා ශාරීරිකව අඩු හැකියා ඇති නේවාසිකයන්ට වැඩි ආරක්ෂාවක් හා සහාය ලබා දීමට
සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ක්රියාත්මක වෙමින් ඇති බවත්, වගකිව යුත්තන් නීතිය යටතේ වගවිය යුතු බවත් බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
යෝජිත ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් රජය තවම සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ජීවිත හානිය නැවත සිදු නොවීම සඳහා හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ හෙවනැල්ල ශීඝ්රයෙන් ඝනවෙමින් ඇත.
මියගිය අය ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට දැනුම් දෙමින් ඇති අතර, ඛේදවාචකයෙන් ගොදුරු වූ අයට මානසික සෞඛ්ය උපදේශන හා සහාය සේවා ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට නියමිත බව බලධාරීහු සඳහන් කරති.
Comments (0)