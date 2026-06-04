ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන 2026 වසරේ පළමු මාස හතරේදී 7.4%කින් පහළ වැටී ඩොලර් බිලියන 1.5ක් දක්වා අඩු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් හා පැළඳුම් අපනයන අංශය 2026 වසරේ ආරම්භක මාසවලදී සැලකිය යුතු පසුබෑමක් සටහන් කර ගෙන ඇති අතර, ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා කාලය තුළ ආදායම 7.4 සියයෙන් පහළ වැටී ඩොලර් බිලියන 1.5කට ආසන්න මට්ටමකට ඇද වැටී, රටේ වඩාත්ම ජීවීතාත්මක කර්මාන්ත අංශයක සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් ජනිත කර තිබේ.
ප්රධාන අපනයන අංශයකට නොමනාප ප්රවණතාවක්
ඇඳුම් කර්මාන්තය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ ශිලා පාදකයක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, රටේ ප්රමුඛ විදේශ විනිමය ඉපයීම් මූලාශ්ර අතර අඛණ්ඩව ස්ථානගත වෙමින්, විශේෂයෙන් ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල කාන්තාවන් ලක්ෂ සංඛ්යාත රැකියා සපයමින් සිටී. කෙසේ නමුත්, නවතම සංඛ්යාලේඛන පෙන්නුම් කරන්නේ අංශය වසරේ මුල් භාගයේදී සැලකිය යුතු ප්රතිවිරෝධතාවලට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි.
2026 වසරේ පළමු මාස හතර තුළ අපනයන ආදායමේ වාර්ෂික 7.4 සියයේ පහළ වැටීම, දේශීය නිෂ්පාදකයින් මත ගොඩ නැගෙමින් පවතින පීඩනය සංඥා කරයි. ඔවුන් ගෝලීය ඉල්ලුමේ වෙනස්කම්, කලාපීය තරඟකාරීන්ගෙන් තීව්ර වෙමින් පවතින තරඟය සහ දේශීය වශයෙන් ඇති වැය ආශ්රිත අභියෝග යන සංකලනයක් සමඟ ගැටළු විසඳා ගනිමින් සිටිති.
ගෝලීය හා දේශීය පීඩනයන් ඔවුන්ගේ බලපෑම ක්රියාත්මක කරයි
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පසුබෑමට දායක වන සාධක රාශියක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. විශේෂයෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ යුරෝපයේ ප්රධාන බටහිර වෙළඳපළවල පාරිභෝගික වියදම් අඩු වීම, ප්රධාන ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් තම ඇණවුම් කප්පාදු කිරීමට හේතු වී ඇත. මෙම වෙළඳපළ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් මෙහි බලපෑම දැඩි ලෙස අත් විඳ ඇත.
ඒ සමඟම, කලාපයේ තරඟකාරී රටවල් වඩාත් තරඟකාරී මිනිසුන් ඉදිරිපත් කිරීම ඉදිරිපත් කිරීම දිගටම සිදු කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදකයින් නැගී සිටිනු ඇති නිෂ්පාදන පිරිවැය කළමනාකරණය කරමින් දිගුකාලීන ගැනුම්කරු සබඳතා රඳවා ගැනීමට යත්න දරන අතරේ අමතර පීඩනයකට ලක් කරයි.
කර්මාන්තය හදිසි සහාය ඉල්ලා සිටියි
මෙම පසුබෑම, අපනයන තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම, ආදාන පිරිවැය අඩු කිරීම සහ වෙළඳ ගිවිසුම් හරහා වෙළඳපළ ප්රවේශය පුළුල් කිරීම ඉලක්ක කරගත් ප්රතිපත්ති පියවරයන් ඇතුළු රජයේ මැදිහත්වීම සඳහා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ළඟා වෙමින් ජනිත වන ඉල්ලීම් නැවත ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩකඩ ඇත.
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත් වීම කරා ගමන් කරමින් සිටින රටකට, ඇඳුම් අපනයන ආදායමේ අඛණ්ඩ හැකිලීමක් සැලකිය යුතු පසු ගමනක් නියෝජනය කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාව එහි අපනයන පදනම ස්ථාවර කර වර්ධනය කිරීමට ප්රයත්න දරන අතරේ, ඉදිරි මාසවල අංශයේ කාර්යසාධනය ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්, වෙළඳ ආයතන සහ ආයෝජකයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.