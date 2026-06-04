ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත් රාජ්යය ක්රියාත්මක කරමින් සිටින ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තවත් වැදගත් मील කණුවක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට තීරණාත්මක ශක්තියක්
මෙම නවතම වාරිකය ශ්රී ලංකාව සුරක්ෂිත කරගත් IMF හි දිගු අරමුදල් පහසුකම (EFF) යටතේ ඇති දීර්ඝ කාලීන ගිවිසුමේ කොටසකි. 2022 වර්ෂයේ රට මුහුණ දුන් අභූතපූර්ව ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව මෙම ගිවිසුම ඇති කරගන්නා ලදී. අර්බුදයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේ දී දැඩි ලෙස ක්ෂය වූ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතවලට මෙම මුදල් ගෙවීම සැලකිය යුතු පිටිවහලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
එක් එක් වාරිකය නිකුත් කිරීමට පෙර ඉෂ්ට කළ යුතු අවශ්යතාවයක් වන, ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ IMF විසින් නියම කරන ලද කොන්දේසි හා නිර්ණායකයන් ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව ඉටු කරමින් සිටින බවට මෙම මුදල් ලැබීම සාක්ෂියකි.
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ මාර්ග සිතියමේ කොටසක්
දරුණු විදේශ විනිමය හිඟකම්, ඉහළ ගිය උද්ධමනය, දිගු කාලීන ඉන්ධන හා අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ හිඟකම් යන ගැටලු 2022 දී ජනතාවගේ දිගු විරෝධතාවලට හා රජය වෙනස් වීමට හේතු වූ අතර, ඒ ව්යසනකාරී සමයේ ශ්රී ලංකාව IMF සමග ගලවා ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළැඹිණි.
එතැන් සිට, අනුප්රාප්තික රජයන් බදු ප්රතිපත්ති ගැලපීම්, රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යූහගත කිරීම සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමග පවත්වන ලද සාකච්ඡා මගින් ණය තිරසාරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහ ඇතුළු මූල්ය ඒකාග්රතා හා ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මාවතේ ගමන් කර ඇත.
වසර හතරක් තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් IMF වැඩසටහන ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උපාය මාර්ගයේ ශිලාස්ථාපිත කොටසක් බවට පත්ව ඇති අතර, එය අනෙකුත් බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලින් අමතර මූල්ය ප්රවාහ විවෘත කිරීමට සහ ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර යම් විශ්වාසයක් යළි ගොඩ නැංවීමට හේතු වී ඇත.
සංචිත සහ ණය සාකච්ඡා සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා මධ්යයේ ගමන් කරන මේ අවස්ථාවේ, මෙම වාරිකය ගිණුම්ගත වීම විශේෂයෙන් කාලෝචිත වේ. ශක්තිමත් විදේශ සංචිත තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීම, ආනයන බැඳීම් ඉෂ්ට කිරීමට පමණක් නොව, බාහිර පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරියේ සාර්ව ආර්ථික විශ්වසනීයත්වය ප්රදර්ශනය කිරීමට ද අත්යාවශ්ය බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති.
වැඩසටහන යටතේ අනාගත වාරිකයන් සඳහා නිවැරදි මාර්ගයේ රැඳී සිටීම සඳහා රජය ගිවිස ගත් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි මාසයන්හිදී IMF නිර්ණායකයන් ඉෂ්ට කිරීමේ ප්රතිඥාව බලධාරීන් නැවත ස්ථිර කර ඇත.
2022 අර්බුදයේ දී ඉන්ධන ගැනීමට දිගු පෝළිම්වල රැඳී, ඖෂධ හිඟකම් දරාගෙන, ජීවන වියදමේ තියුණු ඉහළ යෑම් දිනෙන් දිනා සිටි සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, IMF ප්රේෂණ අඛණ්ඩව ලැබීම සම්පූර්ණ ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ දිගු ගමනේ ප්රවේශමෙන් නමුත් ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක ලකුණකි.