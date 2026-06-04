කුවේට් ගුවන්තොටුපල ප්රහාරයෙන් ශ්රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු තුවාල ලැබීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සංයමය පෙන්වන ලෙස 촉구කරයි
කුවේට් ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිවිල් යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයකින් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු තුවාල ලැබීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව එම සිදුවීම පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, සියලු පාර්ශ්වයන් උපරිම සංයමයෙන් කටයුතු කරන ලෙස 촉구කර තිබේ.
ගුවන්තොටුපල සිදුවීමට රජයේ ප්රතිචාරය
කලාපයේ කාර්යබහුලම ජාත්යන්තර ගමනාගමන මධ්යස්ථානයක් ඉලක්ක කරගත් මෙම සිදුවීම පිළිබඳ ශ්රී ලංකා රජය ගැඹුරු කනස්සල්ල පළ කරමින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කළේය. කුවේට් ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සිවිල් යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් මෙම ප්රහාරය ජාත්යන්තර ප්රජාවේ පුළුල් හෙළා දැකීමට ලක්ව ඇත.
ප්රහාරය හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් තිදෙනෙකු තුවාල ලැබීම නිසා, කොළඹ විදේශගත සිය පුරවැසියන්ගේ සුභසාධනය සහතික කිරීම සඳහා අදාළ මාර්ග ඔස්සේ ක්ෂණිකව රාජ්යතාන්ත්රික අවධානය යොමු කර පියවර ගෙන ඇත.
විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව ප්රමුඛතාවයක්
සිවිල් ඉලක්ක කරා යොමු කෙරෙන ඕනෑම ආකාරයක ප්රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ගෙන එන ස්ථාවරය නැවතත් තහවුරු කරමින්, ජාත්යන්තර සම්මතයන් හා සම්මේලනයන් යටතේ ගුවන්තොටුපල සහ වෙනත් පොදු යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂිත අවකාශයන් ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු බව අවධාරණය කරන ලදී.
රජය සියලු අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, විශේෂයෙන් රැකියා හෝ සංචාරය සඳහා කුවේටයේ සිටින විදේශ ජාතිකයන් ඇතුළු සිවිල් ජනතාවගේ ජීවිත අනතුරේ හෙළන ක්රියාවලින් වැළකී, තතනා ගැටුම් සමසේ ශිථිලීකරණය කරන ලෙසයි.
කුවේටයේ විශාල ශ්රී ලාංකික ප්රජාවක්
කුවේටයේ සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික විදේශගත ජනගහනයක් වාසය කරන අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ගෘහස්ථ හා සේවා අංශවල නිරත වෙති. මෙම ප්රජාවගේ සුභසාධනය ශ්රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය සඳහා ප්රධාන කනස්සල්ලක් ව පවතින අතර, අමාත්යාංශය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
දැනට කුවේටයේ සිටින ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ට දැනුවත්ව කටයුතු කිරීමටත්, දේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමටත්, කොන්සියුලර් සහාය අවශ්ය නම් කුවේටයේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ වීමටත් බලධාරීන් උපදෙස් දී ඇත.
ප්රහාරයේ ස්වභාවය හා මූලාශ්රය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වෙද්දී සහ තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)