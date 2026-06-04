ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අක්කර සංචාරක යාත්රාව SLNS සමුද්රවිජය කොඩිය නැංවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික மைල් කණුවක් සනිටුහන් කරයි
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නවතම අක්කර සංචාරක යාත්රාව වන SLNS සමුද්රවිජය කොඩිය නැංවීම ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය එක්ව සමරා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
අත්ලාන්තික් සාගරය හරහා ඓතිහාසික ගමනක්
මෙම යාත්රාව සිය නිල කොඩිය නැංවීමේ උත්සවයට පෙර එක්සත් ජනපදයේ බෝල්ටිමෝර් නගරයේ සිට ශ්රී ලංකාව දක්වා ඓතිහාසික සමුද්ර ගමනක් සම්පූර්ණ කළේය. අත්ලාන්තික් සාගරය හරහා සිදු කළ එම ගමන කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින සමුද්ර හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.
කොඩිය නැංවීමේ උත්සවයට ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහ එක්සත් ජනපදයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එක්ව සහභාගී වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කිරීමේ ප්රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
සමුද්ර ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
SLNS සමුද්රවිජය ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා නාවික් බලකාය සමඟ එකතු වීම, විශේෂයෙන් උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් වන ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ රටේ සමුද්ර නිරීක්ෂණ හා මුර සංචාර හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම ශ්රේණියේ අක්කර සංචාරක යාත්රා පහත ව්යාපාර පරාසයක් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත:
- එක්සත් ආර්ථික කලාපය (EEZ) නිරීක්ෂණය සහ බලාත්මක කිරීම
- මත්ද්රව්ය විරෝධී හා ජල සීමා ජංගම ලංඝනය විරෝධී මෙහෙයුම්
- සෙවීම් සහ බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම්
- මානුෂීය ආධාර සහ විපත් සහන සහාය
එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක්
කොඩිය නැංවීමේ උත්සවය ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර පවතින දිගුකාලීන උපායමාර්ගික සම්බන්ධතාවයේ ප්රබල සංකේතයක් ලෙස සැලකිණි. දෙරට රජයන්ම මෑත වසරවලදී ආරක්ෂක, වෙළෙඳ සහ රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග ඔස්සේ සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ක්රියා කර ඇත.
SLNS සමුද්රවිජය ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම සහ කොඩිය නැංවීම, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා සමුද්ර ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ නීතියේ ආධිපත්යය ප්රවර්ධනය කිරීමට දෙරට දරන පොදු කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ගවල හන්දියේ පිහිටි දූපත් රාජ්යයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ නාවික හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම ජාතික මෙන්ම කලාපීය වශයෙනුත් ඉතා වැදගත් කරුණකි. SLNS සමුද්රවිජය කොඩිය නැංවීම, ජාත්යන්තර අවධානයේ ක්රමයෙන් කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්වන ජලාශ ප්රදේශවල නාවික හමුදාවට ශක්තිමත් මෙහෙයුම් පැවැත්මක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දෙරට නිලධාරීන්낙관적 ශුභවාදී අදහස් පළ කළ අතර, ශ්රී ලංකාව සිය ආරක්ෂක හමුදා නවීකරණය කරමින් ප්රධාන ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම ඉදිරියටත් කරගෙන යන හෙයින්, මෙම කොඩිය නැංවීම ඉදිරි වසරවලදී වඩාත් ගැඹුරු සහයෝගිතාවයකට පදනමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි ඔවුහු විශ්වාස කළහ.
Comments (0)