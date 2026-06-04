Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අක්කර සංචාරක යාත්‍රාව SLNS සමුද්‍රවිජය කොඩිය නැංවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික மைල් කණුවක් සනිටුහන් කරයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අක්කර සංචාරක යාත්‍රාව SLNS සමුද්‍රවිජය කොඩිය නැංවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික மைල් කණුවක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නවතම අක්කර සංචාරක යාත්‍රාව වන SLNS සමුද්‍රවිජය කොඩිය නැංවීම ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය එක්ව සමරා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

අත්ලාන්තික් සාගරය හරහා ඓතිහාසික ගමනක්

මෙම යාත්‍රාව සිය නිල කොඩිය නැංවීමේ උත්සවයට පෙර එක්සත් ජනපදයේ බෝල්ටිමෝර් නගරයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව දක්වා ඓතිහාසික සමුද්‍ර ගමනක් සම්පූර්ණ කළේය. අත්ලාන්තික් සාගරය හරහා සිදු කළ එම ගමන කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින සමුද්‍ර හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

කොඩිය නැංවීමේ උත්සවයට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සහ එක්සත් ජනපදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එක්ව සහභාගී වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

සමුද්‍ර ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

SLNS සමුද්‍රවිජය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නාවික් බලකාය සමඟ එකතු වීම, විශේෂයෙන් උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතා වැදගත් වන ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ රටේ සමුද්‍ර නිරීක්ෂණ හා මුර සංචාර හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ශ්‍රේණියේ අක්කර සංචාරක යාත්‍රා පහත ව්‍යාපාර පරාසයක් ඉටු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත:

  • එක්සත් ආර්ථික කලාපය (EEZ) නිරීක්ෂණය සහ බලාත්මක කිරීම
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී හා ජල සීමා ජංගම ලංඝනය විරෝධී මෙහෙයුම්
  • සෙවීම් සහ බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම්
  • මානුෂීය ආධාර සහ විපත් සහන සහාය

එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයේ සංකේතයක්

කොඩිය නැංවීමේ උත්සවය ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර පවතින දිගුකාලීන උපායමාර්ගික සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රබල සංකේතයක් ලෙස සැලකිණි. දෙරට රජයන්ම මෑත වසරවලදී ආරක්ෂක, වෙළෙඳ සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියා කර ඇත.

SLNS සමුද්‍රවිජය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සහ කොඩිය නැංවීම, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා සමුද්‍ර ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දෙරට දරන පොදු කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නාවික මාර්ගවල හන්දියේ පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම ජාතික මෙන්ම කලාපීය වශයෙනුත් ඉතා වැදගත් කරුණකි. SLNS සමුද්‍රවිජය කොඩිය නැංවීම, ජාත්‍යන්තර අවධානයේ ක්‍රමයෙන් කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්වන ජලාශ ප්‍රදේශවල නාවික හමුදාවට ශක්තිමත් මෙහෙයුම් පැවැත්මක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙරට නිලධාරීන්낙관적 ශුභවාදී අදහස් පළ කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආරක්ෂක හමුදා නවීකරණය කරමින් ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම ඉදිරියටත් කරගෙන යන හෙයින්, මෙම කොඩිය නැංවීම ඉදිරි වසරවලදී වඩාත් ගැඹුරු සහයෝගිතාවයකට පදනමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි ඔවුහු විශ්වාස කළහ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.