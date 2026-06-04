Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයට රැගෙන යයි — ආසියාවේ දෙවන මහත්තම දුර විසිකිරීම සිදු කරමින්

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
රුමේෂ් පතිරාගේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයට රැගෙන යයි — ආසියාවේ දෙවන මහත්තම දුර විසිකිරීම සිදු කරමින්

ශ්‍රී ලාංකික එතලටික්ස් ක්‍රීඩාවේ වාර්තා බිඳින මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, ආසියානු ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම කොටා තබමින්, සිය 種目 ශාඛාවේ ආසියාවේ සර්වකාලීන දෙවන ස්ථානයට පත්වීමට ඉඩකළ වාර්තා බිඳිනා විසිකිරීමක් සිදු කර ඇත.

මහාද්වීපික වේදිකාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය

මෙම සුවිශේෂ ජයග්‍රහණය හරහා පතිරාගේ, ආසියානු එතලටික්ස් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම ශ්‍රේෂ්ඨයන් අතරට එක්ව ඇති අතර, මෙම ශ්‍රී ලාංකික තරුවට වඩා දුරට විසිකර ඇත්තේ සමස්ත ආසියාතික ලේඛනගත ඉතිහාසය පුරා එක් ක්‍රීඩකයෙකු පමණකි. මෙම ජයග්‍රහණය පතිරාගේට පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයක් පමණක් නොව, සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික එතලටික්ස් ක්‍රීඩාව සඳහාම ඓතිහාසික අවස්ථාවකි.

දිවයිනේ ජාතිය සඳහා ආඩම්බරය

ජාත්‍යන්තර එතලටික්ස් වේදිකාවේ සිය හැකියාවෙන් ඉහළට ඉගිළ යන රටක් ලෙස, පතිරාගේගේ වාර්තා බිඳිනා දස්කම් නව සැමරුමකට හේතු සපයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා සමාජය මෙම ජයග්‍රහණය සාදරයෙන් පිළිගෙන, ගෝලීය වේදිකාවේ වැඩි පිළිගැනීමක් සඳහා ජාතිය ගෙන යන ගමනේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පිය සිටීමක් ලෙස එය හඳුනාගෙන ඇත.

වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කළ දස්කමක්

මහාද්වීපික වාර්තා පොත්වල ඔහුගේ ස්ථානය තහවුරු කළ මෙම විසිකිරීම, වසර ගණනාවක කැපවූ පුහුණුවීම් සහ ක්‍රීඩාව කෙරේ දැක්වූ නොබිඳෙන කැපවීම ඉස්මතු කරයි. ආසියානු එතලටික්ස් ශ්‍රේෂ්ඨීය තරඟ අතරට පතිරාගේගේ නැගීම, ඒ ක්‍රීඩකයා සඳහාම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රැක් සහ ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාවේ පුළුල් සංවර්ධනය සඳහාද දීප්තිමත් අනාගතයක් සනිටුහන් කරයි.

ඉදිරි කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි දෙස ජාතිය බලා සිටිද්දී, පතිරාගේට ආසියාවේ සර්වකාලීන ශ්‍රේෂ්ඨීය ලැයිස්තුවේ ශීර්ෂ ස්ථානය ද අත්පත් කර ගත හැකිද යන්න සෑම දෙනාගේම දෑස් ඔහු වෙත යොමු වී ඇත — දැන් ඒ ඉලක්කය ඉතාමත් ළඟ ළඟ ඇති ඉලක්කයක් ලෙස පෙනෙන්නට ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.