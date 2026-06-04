එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් වූ මහාකෝෂ ගෙවීමේ මතභේදාත්මක ගනුදෙනුව පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කමිටුවේ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණයට
ඕස්ට්රේලියානු සමාගමකට ගෙවීමට නියමිතව තිබූ නමුත් අනවසර තෙවන පාර්ශ්වයකට හරවා යවන ලද, මතභේදාත්මක එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක මහාකෝෂ මුදල් මාරු කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව, රාජ්ය මූල්ය කමිටුවේ (COPF) සමීක්ෂණයට ලක් වීමට නියමිතව ඇත.
මතභේදයේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතන තුළ මූල්ය වගවීම පිළිබඳ ක්රමයෙන් ඉහළ යන කනස්සල්ල මධ්යයේ, මෙම ආන්දෝලනාත්මක ගෙවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ප්රශ්නාර්ථයට ලක්ව ඇති මෙම මුදල් ඕස්ට්රේලියානු සමාගමකට ගෙවීමට වෙන් කර තිබූ නමුත්, ඒ වෙනුවට අනවසර ලාභීයෙකු වෙත යොමු කර ඇති අතර, එය රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයේ අධීක්ෂණය සහ නිසි ක්රියාපිළිවෙත පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තු සමාලෝචනය ක්රියාත්මකයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ ආයතනයන්ගෙන් එකක් වන රාජ්ය මූල්ය කමිටුව, විස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් සඳහා මෙම වාර්තාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. රාජ්ය වියදම් සහ මූල්ය පාලනය හා සම්බන්ධ කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේදී COPF තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින්, මෙම සිද්ධියේදී එහි සම්බන්ධතාවය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී.
මෙම ගනුදෙනුව කෙසේ සිදු වූයේද යන්න සහ ඒ සඳහා වගකිව යුත්තේ කව්රුන්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්රයක් ස්ථාපිත කිරීමටත්, අදාළ බලධාරීන් වගකිවයුතු කර ගැනීමටත් නීති立法 සභා සාමාජිකයන් අධිෂ්ඨාන කර ගෙන ඇති බව මෙමගින් ඉස්මතු වේ.
විනිවිදභාවය සඳහා ඇමතුම්
ශ්රී ලංකාව දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කරමින් සිටින මෙකල, රාජ්ය මහාකෝෂ ගෙවීම් කළමනාකරණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ප්රදර්ශනය කරන ලෙස රජය කෙරෙහි ජන හා දේශපාලන පීඩනය තීව්ර කිරීමට මෙම සිද්ධිය හේතු වී ඇත. මෙවැනි අඩුපාඩු රාජ්ය මූල්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ක්ෂය කරවන බව විවේචකයන් තර්ක කර ඇත.
COPF සමාලෝචනය සඳහා වන කාල සීමාව සහ විමර්ශනයේ විෂය පථය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, කමිටුව වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමත් සමඟ ක්රමයෙන් අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)