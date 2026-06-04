Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙන්ඩිස් යුගය උත්කර්ෂවත් ලෙස ආරම්භ වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව එකදින තරගාවලියේ පළමු තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම පරදවයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
මෙන්ඩිස් යුගය උත්කර්ෂවත් ලෙස ආරම්භ වෙයි — ශ්‍රී ලංකාව එකදින තරගාවලියේ පළමු තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම පරදවයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ නව පිටුවක්

ශ්‍රී ලංකාව, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ නව අධ්‍යායයක් ආරම්භ කරමින්, එකදින තරගාවලියේ මුල්ම තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඉදිරියේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් අතර, නව නායකත්වය යටතේ කණ්ඩායම ගමන් කරන දිශාව පිළිබඳ ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ලෝකයට දන්වා සිටියේය.

සමස්ත ජයග්‍රහණය තරගාවලියේ තත්ත්වය තීරණය කරයි

සත්කාරක කණ්ඩායම තරගාවලිය විවෘත කරන ගැටුමේදී පිතිකරණය සහ පන්දු හෙළීම යන අංශ දෙකෙහිම කැපී පෙනෙන ප්‍රදර්ශනයක් දක්වමින් සුවිශේෂ ජයක් ලබා ගත්තේය. මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා රසිකයන්ට හදවතින් සතුට දැනෙන අයුරින් පිතිකරණ ගැඹුර හා පන්දු හෙළීමේ ශිෂ්ඨාචාරය ඉස්මතු කළ අතර, නායකත්ව සංක්‍රමණය කණ්ඩායමට නව ජවයක් හා අරමුණක් ලබාදී ඇති බව ද සනාථ කළේය.

මෙන්ඩිස් නායකයෙකු ලෙස ඉදිරියට පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගතිකශීලී හා විශ්වාසදායී පිතිකරුවෙකු ලෙස බොහෝ කලක් සිට හඳුනාගෙන සිටින කුසල් මෙන්ඩිස්, දැන් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ අතිරේක වගකීම දරයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ශීර්ෂ කණ්ඩායම්වලට අභියෝග කළ හැකි තරඟකාරී එකදින ඒකකයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණින් තේරීම් කමිටුව ඔහු නායකත්වයට උසස් කිරීම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස සැලකේ.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම පිළිතුරු සොයයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, තම කණ්ඩායම තුළ ඇති අති විශාල දක්ෂතා සම්භාරය තිබියදීත්, තරගය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රකට කළ ශ්‍රද්ධාව හා සමගිය සමඟ ගැළපීමට අසමත් විය. ඉතිරි තරග ජය ගෙන තරගාවලියේ අර්ථවත් අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නම්, ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය විය යුතුය.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

තරගාවලිය දැන් ආරම්භ වී ශ්‍රී ලංකාව මූලික වාසිය දරා සිටින හෙයින්, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ඉදිරි තරග ගැන ඉමහත් ආශාවෙන් අපේක්ෂා කරනු ඇත. මෙන්ඩිස් නායකත්වය දරන කණ්ඩායම තම අභිප්‍රාය ලෝකයට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, මෙම කාර්යසාධන මට්ටම ඉදිරියේදීද පවත්වා ගනිමින් තරගාවලිය දිනා ගත හැකිද යන්න සියල්ලන්ගේ දෑස් යොමු වී ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026