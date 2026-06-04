IMF විසින් ශ්රී ලංකාවට තවත් ඩොලර් මිලියන 695ක් නිකුත් කරයි — නමුත් ආර්ථික අභියෝග තවමත් පවතී
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) ශ්රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 695ක් නැවුම් ගෙවීමක් ලෙස ලැබී ඇති අතර, රට සඳහා ක්රියාත්මක වන ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ තවත් වාරිකයක් ලෙස එය සලකනු ලැබේ. එහෙත්, ජාත්යන්තර මූල්ය ආධාර අඛණ්ඩව ලැබෙමින් තිබුණද, ශ්රී ලංකාවේ මූලික ආර්ථික දුෂ්කරතා තවම නිරාකරණය වී නොමැති බව ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
ජීවනාලියක් මිසක් ප්රතිකාරයක් නොවේ
2022 වර්ෂයේ රටට එල්ල වූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව සෙමෙන් හා කරදරකාරී ලෙස සුවය ලබමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, IMF හි නවතම ගෙවීම රටට ඉතා අවශ්ය විදේශ සංචිත සපයයි. ශ්රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුම අර්බුදය ලෙස සැලකෙන එම සංකටය, රට විදේශ ණය වලින් පැහැර හැරීමට, ඉන්ධන හා ඖෂධ දැඩි හිඟකමකට සහ දිනචරියාව අඩාල කළ දිගු විදුලි කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට හේතු විය.
IMF වාරික ගෙවීම් රටේ ගෙවුම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ ණය හිමියන් අතර යම් විශ්වාසයක් යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉවහල් වී ඇතත්, ව්යුහාත්මක ගැටලු ආර්ථිකය මත බරපතල ලෙස බලපෑම් කරමින් ඇති බව විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරයි.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ පවතින දුෂ්කරතා
ශ්රී ලංකාවේ මිලියන සංඛ්යාත ගෘහස්ථ වලට ජාත්යන්තර මූල්ය ආධාරවල ප්රතිලාභ තවමත් ප්රත්යක්ෂ සහනයක් ලෙස දැනෙමින් නොමැත. ජීවන වියදම ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ආහාර හා උපයෝගිතා මිල ගණන් තවමත් පවුල් අයවැය ඇදගෙන යයි. රැකියා විරහිතභාවය සහ අඩු රැකියා නියුක්තිය ද දැඩි ගැටලු ලෙස පවතින අතර, අර්බුද කාලය තුළ තියුණු ලෙස ත්වරණය වූ දක්ෂ කම්කරුවන්ගේ විදේශ ගමන් ප්රවණතාව සැලකිය යුතු ලෙස ආපසු හැරී නොමැත.
- ඉහළ උද්ධමනය සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ ක්රය ශක්තිය ඛාදනය කර ඇත
- IMF කොන්දේසි ලෙස හඳුන්වා දුන් බදු වැඩිවීම් මධ්යම පන්තිය මත අමතර බරක් පටවා ඇත
- යම් රාජ්ය මූල්ය වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු වුවද, රාජ්ය සේවාවන් අරමුදල් හිඟකමට තවමත් මුහුණ දෙයි
- ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් දීර්ඝකාලීන සැලකිය යුතු අභියෝගයක් ලෙස පවතී
IMF වැඩසටහනේ කොන්දේසි දුෂ්කර ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටී
IMF සමඟ ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුම, රජයට ආදායම් එකතු කිරීමේ ක්රම වැඩිදියුණු කිරීම, රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ වඩා ශක්තිමත් රාජ්ය මූල්ය විනය ඇති කිරීම ඇතුළු ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්රියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය කරයි. දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරත්වය සඳහා අත්යවශ්ය වන මෙම පියවර, කෙටිකාලීනව දේශපාලනිකව සංවේදී හා සමාජීය වශයෙන් වේදනාකාරී ඒවා බව ඔප්පු වී ඇත.
IMF ගෙවීම් ශ්රී ලංකාව වැඩසටහනේ සන්ධිස්ථාන සපුරාලන බව සංඥා කරයි; එහෙත්, සැබෑ ආර්ථික සුවය කරා යන මාර්ගයට මූල්ය එන්නත්වලට වඩා බොහෝ දේ අවශ්ය වේ — ශාසනය හා රාජ්ය මූල්යවල සෑම ස්ථරයකම ගැඹුරු, අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණ ඒ සඳහා අනිවාර්ය වේ.
ඉදිරි මඟ
ශ්රී ලංකා රජය IMF වැඩසටහනේ අනුකූලතාව පවත්වා ගනිමින් 緊縮 ආර්ථික ප්රතිපත්ති කෙරෙහි ජනතා අසහනය කළමනාකරණය කිරීමේ සියුම් කාර්යය ඉදිරියේ සිටී. ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ද ප්රකෘතිය ලාභ ගැටලු සමූහයේ තීරණාත්මක කොටසක් ලෙස පවතින අතර, රට තිරසාර රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වයක් කරා ගෙන යෑමට ඒවා සාර්ථකව නිමා කිරීම අත්යාවශ්ය වේ.
ගෙවීම් ක්රියාත්මක වෙමින් තිබියදී, මූල්ය විශේෂඥයන් අතර එකඟතාව පැහැදිලිය: ජාත්යන්තර අරමුදල් හුස්ම ගැනීමේ අවකාශය සැපිය හ
Comments (0)