Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා සත්කාර මධ්‍යස්ථාන ගිනිදැල සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
මාරාන්තික ශ්‍රී ලංකා සත්කාර මධ්‍යස්ථාන ගිනිදැල සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කරයි

වගවීම අවශ්‍ය කරන ඛේදවාචකයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර මධ්‍යස්ථානයක් විනාශ කළ මෙම භයානක ගිනිදැල රට ශෝකයේ ගිල්වා ඇති අතර, සමාජයේ අතිශය අසරණ පුද්ගලයන් රැකබලා ගන්නා ආයතන පාලනය කරන සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. දුම් තිර걷히ත් සමඟ, බලධාරීන්, සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් විමසනු ලබන්නේ කුමක් වැරදී ගියේද — සහ එවැනි ඛේදවාචකයක් නැවත සිදු වීම වළකා ගන්නේ කෙසේද යන්නයි.

සුරක්ෂිතතා පිළිවෙත්වල හිඩැස් හෙළිදරව් වෙයි

මෙම සිද්ධිය රට පුරා සත්කාර නිවාස සහ සමාන ආයතනවල ගිනි සුරක්ෂිතතා සූදානමේ තත්ත්වය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. මූලික තක්සේරු කිරීම්වලින් පෙනී යන්නේ, ගිනි නිවීමේ පද්ධති, පැහැදිලිව සලකුණු කළ හදිසි පිටවීම් සහ නිතිපතා ඉවත්වීමේ මහා පුහුණු ඇතුළු තීරණාත්මක සුරක්ෂිතතා යටිතල පහසුකම් ප්‍රශ්නගත ආයතනයේ ප්‍රමාණවත් නොවූ හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නොතිබූ හැකියාව පවතින බවයි.

  • ප්‍රමාණවත් නොවූ හෝ ක්‍රියා විරහිත ගිනි හඳුනාගැනීමේ සහ නිවීමේ පද්ධති
  • පැහැදිලිව සලකුණු කළ සහ ප්‍රවේශ විය හැකි හදිසි ඉවත්වීමේ මාර්ගවල අඩුපාඩු
  • කාර්ය මණ්ඩලය සහ නේවාසිකයන් යන දෙඅංශයටම නිතිපතා ගිනි මහා පුහුණු නොතිබීම
  • ආරක්ෂිත ඉවත්වීමට බාධා කළ හැකි ඉඩකඩ ඉක්මවා ජනාකීර්ණ වීමේ ඇති ශ්‍රී ශක්‍යතාව

නියාමන අධීක්ෂණය විමර්ශනයට ලක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර ආයතන පිළිබඳ නියාමන අධීක්ෂණය අසමාන හා අඩු අරමුදල් සහිත ලෙස පවතින බව විචාරකයන් බොහෝ කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ සුළුය. බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතා ලිඛිතව පවතින නමුත්, ක්‍රියාත්මක කිරීම සුභසාධන ක්‍රියාකාරිකයන් විසින් හොඳ මට්ටමේ හෝ අක්‍රමවත් ලෙස විස්තර කර ඇත. මෙම ඛේදවාචකය, ආයතන පාලකයන් දැඩි හා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන්ට බඳුන් කරන සවිස්තරාත්මක, අනිවාර්ය පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් සඳහා කැඳවීම් නැවත දිළිඳු කර ඇත.

වැඩිහිටියන්, ආබාධිත පුද්ගලයන් සහ අනෙකුත් අසරණ ජනකොටස් රැකබලා ගැනීම හුදෙක් ව්‍යාපාරයක් පමණක් නොව — එය නීතියේ සම්පූර්ණ ශක්තියෙන් සහාය විය යුතු ගැඹුරු සමාජ වගකීමකි.

ඉදිරි ගමනේ ප්‍රධාන පාඩම්

විපත් කළමනාකරණය සහ සමාජ සුභසාධනය පිළිබඳ විශේෂඥයන් මෙම විපතෙන් පසු බලධාරීන් ගත යුතු හදිසි පියවර කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒවා අතරට, දිවයිනේ ලියාපදිංචි සහ ලියාපදිංචි නොවූ සියලු සත්කාර ආයතනවල ක්ෂණික සුරක්ෂිතතා විගණන පැවැත්වීම, සියලු සත්කාර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අනිවාර්ය ගිනි සුරක්ෂිතතා පුහුණුව හඳුන්වාදීම සහ පරීක්ෂණ සමත් වූ ආයතනවල විනිවිදභාවයෙන් යුත් රාජ්‍ය ලේඛනාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළත් වේ.

කිසිදු නියාමන රාමුවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන අවිධිමත්, ලියාපදිංචි නොවූ සත්කාර නිවාස බහුල වීම පිළිබඳ පුළුල් ගැටළු ද පවතී. සීමිත ප්‍රාග්ධනයකින් සහ අවම අධීක්ෂණයකින් බොහෝ විට ආරම්භ කරන ලද මෙම ආයතන, වෙනත් විකල්ප නොමැති නේවාසිකයන්ට වැඩිම අවදානමක් ඇති කළ හැකිය.

ජාතික ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ආයාචනයක්

රජය මෙය හුදකලා සිද්ධියක් ලෙස නොව, පද්ධතිමය අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සලකන ලෙස බලකර ඇත. එවැනි ආයතනවල රැකවරණයට ආදරණීයයන් භාර දෙන පවුල් මූලික සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් සපුරාලන බවට සහ ක්‍රියාශීලීව අධීක්ෂණය කෙරෙන බවට සහතිකය ලැබීමට සුදුස්සෝය. ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර අංශයට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය වන අතර, මෙම ගිනිදැලේ ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ මතකය, එම ප්‍රතිසංස්කරණ දැන් ආරම්භ විය යුතු බව ඉල්ලා සිටී.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.