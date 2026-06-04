එක්සත් ජනපද ශ්රම තීරුබදු පිළිබඳ සිලෝන් චේම්බරය අනතුරු අඟවයි, රජයෙන් වේගවත් ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලයි
එක්සත් ජනපද රජය ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් ඉලක්ක කරගනිමින් ශ්රම සම්බන්ධිත නව තීරුබදු ප්රකාශයට පත් කිරීම හේතුවෙන් සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. එම යෝජනාව යටතේ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ 12.5% ක් ලෙස තීරුබද්දක් අය කිරීමට නියමිතය.
ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳාමට තීරණාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය සමඟ සිදු වෙමින් පවතින වෙළඳ සාකච්ඡාවල ක්රියාකාරීව නිරත වී සිටි ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවකදී මෙම ප්රකාශය ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම තීරුබදු අවසාන වශයෙන් ක්රියාත්මක කෙරේ නම්, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් අපනයන ගමනාන්ත අතරට ගැනෙන ඇමෙරිකාව කරා ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ ගලා යාමට බරපතල බාධාවක් ඇති විය හැකිය.
රටේ ප්රබලතම ව්යාපාරික උපදේශන සංවිධාන අතරට ගැනෙන සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය, මෙම ව්යවර්ථය හදිසි අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණාවක් ලෙස විස්තර කරමින්, තත්ත්වය හරවා ගැනීම සඳහා වොෂිංටනය සමඟ ඉක්මනින් රාජ්යතාන්ත්රික හා වෙළඳ මට්ටමේ සාකච්ඡාවලට යොමු වන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.
ප්රධාන අපනයන අංශ කෙරෙහි ඇති විය හැකි බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය ප්රධාන වශයෙන් යැපෙන්නේ ඇඟලුම්, තේ, රබර් නිෂ්පාදන සහ කුළු බඩු වැනි කර්මාන්ත මතය. ඒ අතරින් බොහෝ ක්ෂේත්ර සඳහා එක්සත් ජනපදය ප්රධාන වෙළඳපොළ අතර වේ. 12.5% ක් ලෙස අය කෙරෙන තීරුබද්දක් හමුවේ, සමාන පියවරවලට යටත් නොවන රටවල භාණ්ඩ හා සසඳන විට ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල තරඟකාරිත්වය දුර්වල විය හැකිය.
- ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආදායමේ ශිලා ස්ථම්භය වන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි අංශය විශේෂයෙන්ම අවදානමට ලක්ව ඇත.
- එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් අගය එකතු කළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනද මිල ගණන් සම්බන්ධ පීඩනයකට මුහුණ දිය හැකිය.
- සිහින් ලාභ ආන්තිකයක් සහිත කුඩා අපනයනකරුවන්ට අමතර පිරිවැය බර දරා ගැනීම ඉතා දුෂ්කර වනු ඇත.
චේම්බරය සම්බන්ධීකරණය වූ රජයේ ප්රතිචාරයක් ඉල්ලයි
සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙම කාරණාව ඉහළම ප්රමුඛතාවයක් සහිතව සලකා, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් අනාවශ්ය හානිවලින් ආරක්ෂා කරගැනීමේ මාර්ගයක්, සහන ක්රමෝපාය සහ පැහැදිලිකම ලබා ගැනීම සඳහා සෘජුවම එක්සත් ජනපද සගයන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කරන ලෙසය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවමත් අර්බුදයෙන් පසු සෙලවීමෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේ නිරත වන මෙවැනි අවස්ථාවක ප්රතිචාර දැක්වීම ප්රමාද වුවහොත් ගිවිසුම් අහිමි වීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය බිඳ වැටීමට හේතු විය හැකි බව ව්යාපාරික නායකයෝ අවධාරණය කරති.
යෝජිත තීරුබදු සම්බන්ධයෙන් රජය තවම නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැතිනමුත්, ද්විපාර්ශ්වික සංවාද සහ බහුපාර්ශ්වික වෙළඳ රාමු ඔස්සේ ඉක්මන් හා නිශ්චිත ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස පෞද්ගලික අංශයෙන් ඉල්ලීම් වැඩි වෙමින් පවතී.
Comments (0)