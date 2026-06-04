Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අංගුරුවාතොට වෘද්ධාගාර ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව 11 දක්වා ඉහළට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
අංගුරුවාතොට වෘද්ධාගාර ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව 11 දක්වා ඉහළට

අංගුරුවාතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ වෘද්ධාගාරයකට ඇති වූ දරුණු ගිනි අනතුරෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 11 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වෘද්ධාගාරයේ ඇති වූ ඛේදවාචකය

බටගොඩ, අංගුරුවාතොට ස්ථිර සේවා නිවසේ ඇති වූ ගිනිගැනීමෙන් වැඩිහිටි නේවාසිකයින් අවම වශයෙන් එකොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ සත්කාර නිවාසයකට ඇති වූ මාරාන්තික සිදුවීම් අතරින් මෙය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇත.

ගිනි දළඹු ඉතා ඉක්මනින් පරිශ්‍රය ගිලගත් අතර, සීමිත චලන හැකියාවක් ඇති බොහෝ නේවාසිකයින්ට ගිනිදැල්වලින් බේරී යාමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නොලැබිණ. ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව, සිදුවීම සමයේ එම පහසුකම් තුළ ජීවත් වූ අයගේ අතිශය අනතුරට ලක්විය හැකි තත්ත්වය පිළිබිඹු කරයි.

ශෝකයෙන් ගිලුණු ජාතිය

වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට ආරක්ෂාව හා සේවාව සැලසීම සඳහා පිහිටුවන ලද ආයතනයකින් එකොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වෘද්ධාගාර, ළඟ ඇසුරු කරන්නන් අල්පව සිටින පුද්ගලයින් නවාතැන් ගන්නා ස්ථාන ලෙස හඳුනා ගැනෙන හෙයින්, මෙම ඛේදවාචකය ආශ්‍රිත ප්‍රජාවන්ට එය වඩාත් හදවත කඩාවැටෙන අත්දැකීමක් බවට පත් වී ඇත.

ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරන අතර, එම පහසුකමෙහි ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත පියවරයන් හා හදිසි ක්‍රියාකාරී විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වී තිබුණේ දැයිද පරීක්ෂා කෙරෙනු ඇත.

විමර්ශන ඉදිරියට යන විට සහ ජීවිත හානිය හා හානිකර ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමත් සමඟ, නිලධාරීන් දිගින් දිගටම යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026