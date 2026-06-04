අංගුරුවාතොට, බටගොඩ ප්රදේශයේ වෘද්ධාගාරයකට ඇති වූ දරුණු ගිනි අනතුරෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 11 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
වෘද්ධාගාරයේ ඇති වූ ඛේදවාචකය
බටගොඩ, අංගුරුවාතොට ස්ථිර සේවා නිවසේ ඇති වූ ගිනිගැනීමෙන් වැඩිහිටි නේවාසිකයින් අවම වශයෙන් එකොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ සත්කාර නිවාසයකට ඇති වූ මාරාන්තික සිදුවීම් අතරින් මෙය ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇත.
ගිනි දළඹු ඉතා ඉක්මනින් පරිශ්රය ගිලගත් අතර, සීමිත චලන හැකියාවක් ඇති බොහෝ නේවාසිකයින්ට ගිනිදැල්වලින් බේරී යාමට ප්රමාණවත් කාලයක් නොලැබිණ. ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව, සිදුවීම සමයේ එම පහසුකම් තුළ ජීවත් වූ අයගේ අතිශය අනතුරට ලක්විය හැකි තත්ත්වය පිළිබිඹු කරයි.
ශෝකයෙන් ගිලුණු ජාතිය
වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට ආරක්ෂාව හා සේවාව සැලසීම සඳහා පිහිටුවන ලද ආයතනයකින් එකොළොස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත වෘද්ධාගාර, ළඟ ඇසුරු කරන්නන් අල්පව සිටින පුද්ගලයින් නවාතැන් ගන්නා ස්ථාන ලෙස හඳුනා ගැනෙන හෙයින්, මෙම ඛේදවාචකය ආශ්රිත ප්රජාවන්ට එය වඩාත් හදවත කඩාවැටෙන අත්දැකීමක් බවට පත් වී ඇත.
ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරන අතර, එම පහසුකමෙහි ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත පියවරයන් හා හදිසි ක්රියාකාරී විධිවිධාන ක්රියාත්මක වී තිබුණේ දැයිද පරීක්ෂා කෙරෙනු ඇත.
විමර්ශන ඉදිරියට යන විට සහ ජීවිත හානිය හා හානිකර ප්රමාණය සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමත් සමඟ, නිලධාරීන් දිගින් දිගටම යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.