ගැටුමේ දින 100: එක්සත් ජනපද-ඊශ්රායල් ඉරාන යුද්ධය බොක්කේ කලාපීය ආරක්ෂාව හැඩගස්වන ආකාරය
සෑම දෙයක්ම නැවත සිතා බැලීමට බලකෙරෙන කලාපයක්
එක්සත් ජනපදය සහ ඊශ්රායලයේ ඉරානයට එරෙහි හමුදා මෙහෙයුම දින 100 සීමාව පසු කරන විට, බොක්කේ රාජ්යයන් මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කළඹවන ලද භූ දේශපාලන වෙනස්කම් අතරින් ගමන් කිරීමට සිදු වී ඇත. කලාපීය ආරක්ෂාව, රාජ්යතාන්ත්රික සන්ධාන සහ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ දීර්ඝ කාලීනව පවත්වා ගෙන ආ උපකල්පනයන් අරාබි අර්ධද්වීපය පුරා රජයන් විසින් ඉතා ඉක්මනින් නැවත සලකා බලනු ලබයි.
මැද සිරවූ බොක්කේ රාජ්යයන්
දශක ගණනාවක් පුරා, බොක්කේ රාජ්යයන් බටහිර බලවතුන් සහ ඉරානය ඇතුළු අසල්වැසි රටවල් යන දෙපාර්ශ්වය සමඟ සම්බන්ධතා ප්රවේශමෙන් තුලනය කර ගෙන ආහ. රියාද් සිට අබුඩාබි දක්වා අගනුවරවල් තම සැබෑ අභිලාෂයන් කොතැනදැයි නැවත තක්සේරු කිරීමට දිගු හමුදා ගැටුම බල කෙරෙන බැවින්, එම සියුම් සමතුලිත ක්රියාවලිය දැන් තියුණු ලෙස ඉස්මතු වී ඇත.
ගැටුම ශාරීරික ආරක්ෂාව සහ ගැටුම පැතිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ක්ෂණික සැලකිල්ල පමණක් නොව, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, ශක්ති වෙළඳපොළ සහ ලෝකය ඉදිරිපිට රාජ්යතාන්ත්රික තත්ත්වය කෙරෙහිද පීඩනයක් ඇති කර ඇත.
ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ගැටළු උත්සන්න වෙයි
තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, බොක්කේ රජයන් හදිසි ගැටළු රාශියකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි. ඒවා අතර:
- සෘජු හෝ වක්ර හමුදා උත්සන්නතාවය ඔවුන්ගේ දේශසීමා කරා ළඟා වීමේ අවදානම
- කලාපයේ තීරණාත්මක නාවික මාර්ග සහ තෙල් අපනයන පාරවල් කඩාකප්පල් වීම
- ජනතාව සිදුවෙමින් පවතින ගැටුමට ප්රතිචාර දැක්වීම නිසා ඇතිවිය හැකි අභ්යන්තර දේශපාලන පීඩනය
- බටහිර සන්ධාන රාජ්යයන් සහ අසල්වැසි රාජ්යයන් යන දෙඅංශය සමඟ තතු ගත් සම්බන්ධතා
පීඩනයට ලක් වූ සන්ධාන
දින 100 සීමාව, යුද්ධය ඉක්මනින් නිරාකරණය වීමට ඉඩ ඇති කෙටි කාලීන අර්බුදයක් නොවන බව ඉතා පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. සැලකිය යුතු එක්සත් ජනපද හමුදා යටිතල පහසුකම් ස්වකීය රටවල් තුළ ස්ථාපිත කර ගෙන ඇති බොක්කේ රාජ්යයන් රාශියකට, ඔවුන්ගේ ස්ථාවරයන් ප්රසිද්ධියේ අර්ථ දැක්වීමට ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වෙයි — බොහෝ දෙනෙකු මේ දක්වා ඒ සඳහා මැලිකමක් දක්වා ඇත.
ගැටුම, බොක්කේ රාජ්යයන් ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගෙන ඔවුන්ගේ ආර්ථික අභිලාෂයන් රැක ගැනීම සඳහා දිගු කාලයක් යොදාගත් උපාය මාර්ගික අපැහැදිලි භාවයේ සීමාවන් හෙළිදරව් කර ඇත.
කලාපය සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්
පැහැදිලි නිරාකරණයක් නොපෙනෙන හෙයින්, බොක්කේ රජයන් — රාජ්යතාන්ත්රික වශයෙන් සහ ආරක්ෂක ව්යවස්ථා අනුව — ගනු ලබන ප්රතිචාරය නිර්ණය කිරීමේදී ඉදිරි සති කිහිපය තීරණාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බොක්කේ කලාපය සමඟ ශක්තිමත් ආර්ථික සහ ශ්රම සබඳතා පවත්වා ගෙන යන ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියානු රාජ්යයන් ද ඇතුළු ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.
බොක්කේ රටවල් පුරා ලක්ෂ ගණනක් සංක්රමණික කම්කරුවන් සේවය කරන ශ්රී ලංකාවට, කලාපයේ ඕනෑම දිගු කාලීන අස්ථාවරත්වයක් — විශේෂයෙන් ප්රේෂණ සහ කම්කරු ආරක්ෂාව අනුව — සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිවිපාක දරාගත යුතු වෙයි.
Comments (0)