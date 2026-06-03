ගල්ෆ් කලාපයේ උද්වේගය තීව්ර වීමත් සමඟ එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ප්රහාර හුවමාරු වෙයි
මැද පෙරදිග හරහා භයානක නව ගැටුම් රැල්ලක් ඇවිළී ගිය අතරතුර, එක්සත් ජනපද හමුදාව රාත්රී කාලයේ ඉරානයට එරෙහිව "ස්වයං ආරක්ෂක" ප්රහාර ගණනාවක් දියත් කළේය. මෙම තත්ත්වය කලාපය පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර පුළුල් ගැටුමක් ඇතිවීමේ බිය ද මතු කර තිබේ.
ඉරාන භූමිය ඉලක්ක කරගත් ප්රහාර
ගල්ෆ් කලාපය පුරා නැව් හා රටවල් ඉලක්ක කරගෙන ඉරානය ප්රහාර දියත් කිරීමට තැත් කළ බව එක්සත් ජනපද හමුදාව සඳහන් කළ අතර, ඊට සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස, ලෝකයේ ඉතාම තීරණාත්මක සමුද්ර ජලසන්ධිය වන හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය තුළ පිහිටි කේෂම් දූපත ඉලක්ක කරගෙන ඇමෙරිකානු හමුදා ප්රහාර එල්ල කළේය. ලෝකයේ දෛනික තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ගමන් කරන මෙම ජලසන්ධිය ගෝලීය නාවික ප්රවාහනයේ ඉතාම ගුරුත්වාකර්ෂණීය ස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
නැව් හා ගල්ෆ් රටවල් ඉලක්ක කරමින් ඉරානය විසින් දියත් කළ බැලිස්ටික් මිසයිල හා ඩ්රෝන ගණනාවක් සිය හමුදාව බිඳ හෙළූ බවද එක්සත් ජනපදය තහවුරු කළ අතර, ඒ හරහා රාත්රිය පුරා ඇති වූ ගැටුමේ පරිමාණය හා දරුණුකම ඉස්මතු විය.
ඉරාන ඩ්රෝනවලින් ගුවන් තොටුපල ඉලක්ක වූ බව කුවේට් වාර්තා කරයි
අර්බුදයේ විෂය පථය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කළ දිගුවක් ලෙස, ඉරාන ඩ්රෝනවලින් සිය ගුවන් තොටුපල ඉලක්ක කළ බව කුවේට් රට වාර්තා කළේය. ගල්ෆ් කලාපයේ අසල්වාසී රාජ්යයක සිවිල් යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි සෘජු ලෙස බලපෑ මෙම ඉතා බරපතළ උත්සන්නතාව ක්ෂණික ජාත්යන්තර අවධානයට ලක් වූ අතර, ගැටුම ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් ඔබ්බෙහි පැතිර යාමේ විභව අවදානම ද ඉස්මතු කළේය.
තීරණාත්මක කලාපයක ඉහළ නඟින ආතතිය
රාත්රිය පුරා ඇති වූ ප්රහාර හුවමාරු, මෑත ඉතිහාසයේ වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය අතර ඇති වූ දරුණුතම සෘජු ගැටුම් අතරට ගැනෙන අතර, ඒවායේ ආශ්රිත ප්රතිවිපාක ක්ෂණික හමුදා රඟහල ඔබ්බෙහි දක්වා විහිදේ. කලාපීය ගැටුම් ගණනාවක් හේතුවෙන් මැද පෙරදිග දැනටමත් අත්තිකාරම් තත්ත්වයක පවතින අතර, මෙම නවතම සිදුවීම් දැනටමත් ජ්වලනශීලී තත්ත්වයකට පෙරළී ඇති ගැටුමකට තවත් රටවල් ඇද ගැනීමේ අවදානමක් ඇත.
තමන්ගේ ක්රියාමාර්ග සැබෑ ලෙසින්ම ආරක්ෂාත්මක ස්වභාවයක් ගන්නා බවත්, නාවික සම්පත් හා ස්වෛරී ගල්ෆ් රාජ්යයන් ඉලක්ක කළ ඉරාන ආක්රමණශීලීත්වයට සමානුපාතික ප්රතිචාරයක් ලෙස ප්රහාර දියත් කළ බවත් එක්සත් ජනපද හමුදාව විස්තර කළේය.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ගල්ෆ් රාජ්යවල රැකියා කරන විශාල සංක්රමණික ශ්රමිකයන් පිරිසක් රටට ඇති බැවින් මෙන්ම මැද පෙරදිග තෙල් ආනයනය මත රට රඳා සිටීම නිසාද, මෙම සිදුවීම් විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. කලාපයේ ආතතිය දිගින් දිගටම උත්සන්න වුවහොත් ඉන්ධන මිල ගණන්, ප්රේෂණ ගෙවීම් සහ විදේශ රැකියාවල නිරත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි ද බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය.
පුළුල් කලාපීය යුද්ධයක් වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික ආතතිය අවම කිරීමේ ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින අතර, ලෝකය පුරා රජයන් හා ජාත්යන්තර ආයතන තත්ත්වය දැඩිව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.