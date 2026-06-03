ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික අධිකරණය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විදේශ ගමන් තහනමක් නියම කරයි
2019 ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ විමර්ශනය හා සම්බන්ධව ශ්රී ලාංකික අධිකරණයක් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විදේශ ගමන් තහනමක් පනවා තිබෙන අතර, මෙය රටේ වඩාත්ම තීරණාත්මක අපරාධ විමර්ශනවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම නඩු කටයුත්තේ සැලකිය යුතු නෛතික ප්රගතියක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.
අධිකරණ නියෝගය හිටපු නායකයාගේ ගමනාගමනය සීමා කරයි
2019 සිට 2022 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට, සිය ඉල්ලා අස්වීම දක්වාම ජනාධිපති ධුරය හොබවා ජීවත් වූ ඔහුට, සිය ජීවිත සිය ගණනක් බිලිගත් සම්බන්ධීකෘත ත්රස්ත ප්රහාරවල තත්ත්වය විමර්ශකයන් විසින් සොයා බලන අතරතුරදී දිවයිනෙන් පිටවීම මෙම ගමන් තහනම මගින් වළකනු ලැබේ.
ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාර සම්බන්ධ විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, රටට කම්පා සහගත ලෙස බලපෑ සහ ජාත්යන්තර හෙළාදැකීමට ලක් වූ මෙම ප්රහාරයන් සිදු වී වසර ගණනක් ගතවීමෙන් පසුවත්, ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් වගකිවයුතු කිරීම සඳහා අධිකරණය දැඩි ස්ථාවරයක සිටින බව මෙම තීරණය ඉස්මතු කරයි.
ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරවල පසුබිම
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා ඊස්තර් ඉරිදා, ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි තුනකට සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකට එල්ල වූ සම්බන්ධීකෘත සිකුරුදා ළමා ප්රහාර ශ්රේණියකදී 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තාවකාලික වූහ. ඉස්ලාමීය රාජ්යයට සම්බන්ධ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් මෙම ප්රහාර සිදු කරන ලදී.
ඉන් පසු ගතවූ වසරවල පවත්වාගෙන ගිය විමර්ශනවලදී, පෙර අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදීත් ප්රහාර සිදුවීමට ඉඩ සැලසූ බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයන් සහ ඉහළ රජයේ හා ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ පැහැර හැරීම් ඇතිද යන්න තහවුරු කිරීමට උත්සාහ ගෙන ඇත. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ධුරය හොබවමින් සිටියේය.
නෛතික හා දේශපාලන වැදගත්කම
හිටපු රාජ්ය නායකයෙකුට ගමන් තහනමක් නියම කිරීම ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු නෛතික හා දේශපාලන බරක් දරයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2022 ජූලි මාසයේ දශක ගණනාවේ රටේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය නිසා ඇති වූ ජනතා නැගිටීමකින් පසු රටෙන් පලා ගිය නමුත් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණියේය.
නෛතික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, 2019 ප්රහාරවලට පෙර පැවැති බුද්ධි අංශ හා ආරක්ෂක අසාර්ථකත්වයන් සම්බන්ධයෙන් රජයේ ඉහළම මට්ටම්වල වගවීම සඳහා අළුත් ඇදගැනීමක් ඇති බව අධිකරණ තීරණය ඉඟි කරන බවයි.
අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් ජීවිත අහිමිවූවන්ගේ පවුල් දිගු කලක් සිට යුක්තිය හා විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටින අතර, ප්රහාර සිදු වූ කාලයේ බලධාරී ධුරවල සිටි අය සම්බන්ධව අර්ථවත් වගවීමක් කරා ගමන් කිරීමේ ක්රමානුකූල පියවරක් ලෙස ගමන් තහනම බොහෝ දෙනා දකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය දිගටම පවතී
නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම ප්රධාන පුද්ගලයන් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් වීම සහතික කිරීම සඳහා ගමන් තහනම නියම කෙරී ඇති අතර විමර්ශනය ක්රියාශීලීව පවතින බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව තවත් චෝදනා හෝ ඇමතුම් නිවේදනය කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර රටේ දේශපාලන පරිසරය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙලීම දිගටම සිදු වන අතර, නවතම අධිකරණ නියෝගය මගින් වගවීම, ජාතික ආරක්ෂාව සහ නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ මහජන විවාදය නැවත දල්වා ලීමට ඉඩ ඇත.