Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර රාජ්‍ය ණය 2026 මුල් භාගයේදී ඩොලර් බිලියන 37.5 දක්වා සුළු වශයෙන් අඩුවෙයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර රාජ්‍ය ණය 2026 මුල් භාගයේදී ඩොලර් බිලියන 37.5 දක්වා සුළු වශයෙන් අඩුවෙයි

නිල සංඛ්‍යාන දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු රාජ්‍ය බාහිර ණය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 37,468 ක් පමණ වූ අතර, එය පෙර කාර්තුවට සාපේක්ෂව ඩොලර් මිලියන 195 කින් සුළු ලෙස අඩු වී ඇත.

ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය මධ්‍යයේ ක්‍රමික අඩුවීමක්

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන ශිලාස්ථම්භය ලෙස සලකනු ලබන ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන මෙම අවස්ථාවේ, රටේ බාහිර ණය බර සුළු වශයෙන් අඩු වී තිබීම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

2026 මාර්තු සංඛ්‍යාන ණය බුලටිනයෙන් ලබාගත් මෙම අගයන්, විදේශ ණය හිමියන්ට ගෙවිය යුතු මුළු රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය අඩු කිරීමේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ උත්සාහයන් ක්‍රමානුකූලව හෝ මනිනසුළු ප්‍රතිඵල දෙමින් ඇති බවට මුල් ලකුණු ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය අර්බුදයේ පසුබිම

විදේශ විනිමය සංචිත කඩාවැටීම හේතුවෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දරුණු හිඟයක් ඇති වූ 2022 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව බාහිර ණය ගෙවීම් නවත්වා දැමීමේ අතිවිශේෂ තීරණයක් ගත්තේය. ඉන් අනතුරුව, රට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ දීර්ඝිත අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනකට ඇතුළු වූ අතර, ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය බැඳීම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා සංකීර්ණ සාකච්ඡා ක්‍රියාවලියකට එළඹිණි.

ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ මාර්ගයට ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය සහ ප්‍රංශය වැනි රටවල් නියෝජනය කරන ණය හිමි කමිටු සමඟ දිගු සාකච්ඡා මෙන්ම, ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර හිමියන් සමඟ ද සාකච්ඡා ඇතුළත් විය.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වන වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන ණය තිරසාරභාවය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට බාහිර ණය ප්‍රමාණය ක්‍රමානුකූලව අඩු කිරීම ඉතා ප්‍රධාන වන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. කෙටි කාලීනව සුළු වුවද, ණය අඩුවීමේ ප්‍රවණතාව රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන වෙළඳපොළ සහ බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතන සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලබයි.

  • 2026 පළමු කාර්තුවේ අවසානයේ මුළු බාහිර රාජ්‍ය ණය: ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 37,468 ක් පමණ
  • කාර්තු-කාර්තු අඩුවීම: ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 195 ක් පමණ
  • දත්ත මූලාශ්‍රය: 2026 මාර්තු සංඛ්‍යාන ණය බුලටිනය

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ අනුගමනය කරන රාජ්‍ය මූල්‍ය විනිවිදභාවය පිළිබඳ කැපවීමේ කොටසක් ලෙස රජය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කාර්තු පාදක ණය දත්ත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අඛණ්ඩව කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බාහිර ණය වගකීම්වල වඩාත් ස්ථිර අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවක ලකුණු සොයා ඉදිරි කාර්තු දෙස නිරීක්ෂකයෝ ඉතා සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026