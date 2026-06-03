ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද බලහත්කාර ශ්රම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් වෙයි — වොෂිංටනය 12.5% අමතර තීරුබදු යෝජනා කරයි
බලහත්කාර ශ්රම භාවිතයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ එක්සත් ජනපද වෙළඳ පරීක්ෂණයකට ශ්රී ලංකාව ඇතුළත් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳ නියෝජිත කාර්යාලය (USTR) විසින් එම පරීක්ෂණය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ සඳහා 12.5% අමතර තීරු බද්දක් යෝජනා කර තිබේ — මෙය දිවයිනේ අපනයන අංශයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි වර්ධනයකි.
පරීක්ෂණයේ විස්තරය
USTR ආයතනය විසින් ඇමරිකානු වෙළඳපොළට සැපයුම් දාම ඔස්සේ බලහත්කාර ශ්රම ගැටලු හඳුනාගෙන ඇති රටවල් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් ගෝලීය පරීක්ෂණයක් දියත් කර ඇත. මෙම පරීක්ෂණයට ශ්රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම, බලහත්කාර හෝ අනිවාර්ය ශ්රමය හරහා සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරන එක්සත් ජනපද වෙළඳ නීතිය යටතේ අනුකූලතා ගැටලු පිළිබඳව වොෂිංටනය ශ්රී ලංකාව සලකුණු කර ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
යෝජිත පියවරවල කොටසක් ලෙස, බලපෑමට ලක් වූ ශ්රී ලාංකික අපනයන සඳහා 12.5% අමතර තීරු බද්දක් එරට වෙළඳපොළ සඳහා පනවනු ලැබිය හැකි අතර, එය පවතින බදු වලට අමතරව දේශීය නිෂ්පාදකයන් සහ අපනයනකරුවන් සඳහා වැඩිදුර පිරිවැය බරක් ඇති කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයට විය හැකි බලපෑම
ඇඳුම්, රබර් සහ කෘෂිකාර්මික අංශ කෙරෙහි දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාවේ අපනයන කර්මාන්තයට එක්සත් ජනපදය ප්රධානතම වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ගැනේ. රට තවමත් අස්ථායී ආර්ථික ය立立 යිමකින් සිටින මෙවන් වේලාවක, මෙම පරීක්ෂණයෙන් ඇති වන ඕනෑම අමතර තීරු බදු බරක් ඇමරිකානු වෙළඳපොළේ ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල තරඟකාරීත්වය ද්රවීකරණය කළ හැකිය.
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රධානතම විදේශ විනිමය ඉපැයීම් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය වැඩි දුර පරීක්ෂාවකට ලක් විය හැකිය.
- රබර් පදනම් කළ නිෂ්පාදන හා සැකසූ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ ද පරීක්ෂණයේ විෂය පථය තුළ ඇතුළත් විය හැකිය.
- අමතර 12.5% තීරු බද්දක් ශ්රී ලංකාවෙන් ආනයනය කරන එක්සත් ජනපද ආනයනකරුවන් සඳහා සැලකිය යුතු පිරිවැය වැඩිවීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය
එක්සත් ජනපදය මෑත වසරවල දී උයිගර් බලහත්කාර ශ්රම වැළැක්වීමේ පනත සහ පුළුල් USTR සමාලෝචන ඇතුළු ගෝලීය ශ්රම ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙළඳ යාන්ත්රණයන් භාවිතය තීව්ර කර ඇත. මෙම නවතම පරීක්ෂණයේ දී අනෙකුත් රාජ්යයන් සමඟ ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් කිරීම, ශ්රම අයිතිවාසිකම් ගැටලු සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ හවුල්කරුවන් කෙරෙහි ආර්ථික පීඩනය යෙදීමට වොෂිංටනයේ ඇති ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කැමැත්ත පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා රජය ලැයිස්තුගත කිරීමට අභියෝග කිරීම සඳහා හෝ නිවැරදි කිරීමේ පියවර ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද බලධාරීන් සමඟ රාජ්ය තාන්ත්රිකව සම්බන්ධ වේ ද යන්න තවමත් නොදනී. පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ වෙළඳ සංවිධාන වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිපත්ති立立 立立හිල්කරුවන් ශ්රම ක්රියාවලි ගැටලු විනිවිදව ආමන්ත්රණය කිරීමේ ක්රමයෙන් වැඩිවන පීඩනයකට මුහුණ දෙන අතර, එසේ නොකිරීම රටේ ප්රධානතම අපනයන ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් සමඟ වෙළඳ සංකූලතා තවදුරටත් ඇති කිරීමේ අවදානමක් ගෙනදේ.
USTR ගේ යෝජනාවට රජය තවමත් නිල සහ ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, නිල එක්සත් ජනපද වෙළඳ නාලිකා ඔස්සේ පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අපේක්ෂා කෙරේ.