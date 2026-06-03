2019 ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට විදේශ ගමන් තහනමක්
හිටපු රාජ්ය නායකයාට ශ්රී ලංකාව හැර යාම තහනම්
2019 වර්ෂයේ විනාශකාරී ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුට විදේශ ගමන් තහනමක් පනවා ඇත. රටේ මාරාන්තික ත්රස්ත ප්රහාරයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට වගවීමක් ඇති කිරීමේ දිගු ක්රියාවලිය තුළ මෙය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
බෝම්බ ප්රහාරවල පසුබිම
2019 අප්රේල් 21 වන දින සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්රහාරවලදී ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සියදිවි නසාගන්නා බෝම්බකරුවන් විසින් දියත් කරන ලද ප්රහාරවලින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය. සමගාමී ප්රහාර මාලාව දූපත් රාජ්යය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර ජාත්යන්තරව පුළුල් හෙළාදැකීමකට ලක් විය. ඉකුත් වසරවල දී, ගොදුරු පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉවසිලිවන්තව යුක්තිය සහ ප්රහාරයට පෙර ආරක්ෂක නිලධාරීන් දැන සිටි දෑ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටියහ.
ඉහළම මට්ටමට වගවීම ළඟා වේ
මෙම ගමන් තහනම, පරීක්ෂකයින් සහ අධිකරණ බලධාරීන් දැන් ප්රහාර සිදු වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඉහළම දේශපාලන නායකත්ව මට්ටම් කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කරන බවට සංඥා කරයි. විවේචකයන් සහ දිවි ගලවා ගත් පිරිස්වල කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ චෝදනා කරනුයේ, එකල බලයේ සිටි අය විසින් ඔත්තු අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූ හෝ යටපත් කරනු ලැබූ බවත්, එය ජීවිත විනාශය ව්යාසනයක් දක්වා ගෙන ගිය බවත් ය.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ චලනයන් සීමා කිරීමේ මෙම තීරණය, ඛේදවාචකයෙන් පසු ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ගනු ලැබූ වඩාත්ම තීරණාත්මක පියවරවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, පහළ නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක පිරිස් ඉක්මවා වගවීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන බව ඉන් පෙනී යයි.
ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති ක්රියාවලිය සඳහා වැදගත්කම
නීතිය පිළිබඳ විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙනුයේ, මෙවැනි ගමන් තහනම් සාමාන්යයෙන් පනවනු ලබනුයේ, රුචිකත්වයක් ඇති පුද්ගලයෙකු ප්රශ්න කිරීම හෝ නඩු විභාගය සඳහා ලබාගත හැකි බව සහතික කිරීමට බලධාරීන් කැමති වන විට බවයි. මෙම සිදුවීම මානව හිමිකම් සංවිධාන, විදේශ රජයන් සහ ප්රහාරවලදී ආදරණීයයන් අහිමි කරගත් පවුල් විසින් දැඩි අවධානයකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, විශේෂයෙන් ඒ ඉරිදා උදෑසන ඉලක්ක වූ පල්ලිවල ක්රිස්තියානි ප්රජාවේ සාමාජිකයන් සඳහා, සත්ය හෙළිදරව් කිරීම සහ යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ප්රයත්නය අත් නොහරිනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුව මෙම පියවර මගින් ලබා දේ. කෙසේ වෙතත්, සම්පූර්ණ වගවීම කරා ගෙන යන මාර්ගය ඉදිරි මාසවල දී සංකීර්ණ සහ නීතිමය වශයෙන් අභියෝගාත්මකව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.