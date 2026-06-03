අංගුරුවාතොට වෘද්ධාශ්රමයට ගිනි තැබේ: පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අතුරුදහන්, 44 දෙනෙකු බේරාගනිමින් 7 දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ
අංගුරුවාතොට වෘද්ධාශ්රමයේ ඇති වූ දරුණු ගිනිගැනීමකින් පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකුගේ ගොඩනැඟිල්ල තුළ සිටියේ දැයි නොදනී. තවත් පුද්ගලයින් සත් දෙනෙකු රෝහල් ගත කිරීමට සිදුවන ලෙස තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම ක්රියාත්මකයි
ගිනිගැනීම ආරම්භ වීමත් සමඟ හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කළ අතර, වෘද්ධාශ්රමයේ නේවාසිකයින් 44 දෙනෙකු සාර්ථකව ඉවත් කරගෙන ආහ. මෙම උත්සාහයන් තිබියදීත්, සෙවීමේ මෙහෙයුම් දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන අතර පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු තවමත් අතුරුදහනව සිටිති.
සිදුවීමේදී තුවාල ලැබූ නේවාසිකයින් සත් දෙනා රෝහලට ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇති අතර ඔවුන්ට දැනට වෛද්ය ප්රතිකාර ලැබෙමින් පවතී. ඔවුන්ගේ තත්ත්වයේ බරපතලකම නිල වශයෙන් තවමත් ප්රකාශ කර නොමැත.
වෘද්ධ නේවාසිකයින් ද පීඩාවට පත්ව ඇත
මෙම සිදුවීම, දිවයිනේ නේවාසික සෙවණැලි ආයතනවල, විශේෂයෙන් ම වෘද්ධ හා අඩු ශක්යතා ඇති ජනතාව නේවාසීව සිටින ස්ථානවල, ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමිතීන් සම්බන්ධව බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. වෘද්ධාශ්රමවල ස්වභාවය අනුව, නේවාසිකයින් බොහෝ දෙනෙකුගේ චලනය සීමිත වීම හේතුවෙන් හදිසි ඉවත් කිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු අභියෝග ඇති වේ.
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වනු ඇත
ක්ෂණික ගලවා ගැනීමේ හා සෙවීමේ කටයුතු නිමා වූ පසු ගිනිගැනීමේ හේතුව සොයා බැලීම සඳහා නිල පරීක්ෂණයක් දියත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති. ස්ථානයේ මෙහෙයුම් තවමත් ක්රියාත්මකව ඇති හෙයින් සම්පූර්ණ හානිය හා හතාහිමිය තවමත් තීරණය වී නොමැත.
තත්ත්වය වර්ධනය වෙත්ම නිලධාරීන් විසින් වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.