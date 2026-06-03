Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ නඩු විභාගය අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි — අධිකරණය විසින් නීතිපතිවරයාට නෝතිසිය නිකුත් කෙරේ

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ නඩු විභාගය අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි — අධිකරණය විසින් නීතිපතිවරයාට නෝතිසිය නිකුත් කෙරේ

යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන නඩු විභාගය අභියාචනාධිකරණය විසින් අත්හිටුවා ඇති අතර, අභියාචනා විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා වෙත විධිමත් නෝතිසියක් නිකුත් කිරීමෙන් අභියාචනාධිකරණ මට්ටමින් මෙම කාරණය විසඳෙන තෙක් නඩු කටයුතු ඵලදායී ලෙස නතර කර ඇත.

විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් නිල නෝතිසිය නිකුත් කෙරේ

අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මණ්ඩලය විසින් නීතිපතිවරයා වෙත විධිමත් නෝතිසිය නිකුත් කරන ලද අතර, නඩු විභාගය පවත්වාගෙන යනු ලබන නෛතික පදනම සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට අභියාචනාධිකරණය අදහස් කරන බව ඉන් පෙනී යයි. මෙම පියවර හේතුවෙන් අභියාචනයේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන තෙක් පහළ අධිකරණ කටයුතු අත්හිටුවා ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන හා නෛතික අවධානය සැලකිය යුතු ලෙස ආකර්ෂණය කරගත් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. අභියාචනාධිකරණයේ මෙම මැදිහත්වීම ඉදිරි සති හා මාස කිහිපය තුළ නඩුව ගමන් කරන දිශාව තීරණය කළ හැකි වැදගත්절차‌ගත ප්‍රගතියක් ඇති කරයි.

ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද

නඩු විභාගය දැන් අත්හිටුවා ඇති බැවින්, අභියාචනාධිකරණ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ නෝතිසියට නීතිපතිවරයාගේ ප්‍රතිචාරය කෙරෙහි සැමගේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඉදිරිපත් කෙරෙන නෛතික තර්කවල සංකීර්ණතාව අනුව, අභියාචනාධිකරණය විසින් සිදු කරන එවැනි මැදිහත්වීම් පහළ අධිකරණ කටයුතු සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රමාද කළ හැකි බව නෛතික නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

අභියාචනාධිකරණය අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන විට තවදුරටත් විභාග දිනයන් නියම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි නඩු විභාගයේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය සඳහා ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026