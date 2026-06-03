යෝෂිත රාජපක්ෂගේ නඩු විභාගය අභියාචනාධිකරණය අත්හිටුවයි — අධිකරණය විසින් නීතිපතිවරයාට නෝතිසිය නිකුත් කෙරේ
යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන නඩු විභාගය අභියාචනාධිකරණය විසින් අත්හිටුවා ඇති අතර, අභියාචනා විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා වෙත විධිමත් නෝතිසියක් නිකුත් කිරීමෙන් අභියාචනාධිකරණ මට්ටමින් මෙම කාරණය විසඳෙන තෙක් නඩු කටයුතු ඵලදායී ලෙස නතර කර ඇත.
විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් නිල නෝතිසිය නිකුත් කෙරේ
අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මණ්ඩලය විසින් නීතිපතිවරයා වෙත විධිමත් නෝතිසිය නිකුත් කරන ලද අතර, නඩු විභාගය පවත්වාගෙන යනු ලබන නෛතික පදනම සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට අභියාචනාධිකරණය අදහස් කරන බව ඉන් පෙනී යයි. මෙම පියවර හේතුවෙන් අභියාචනයේ ප්රතිඵලය ලැබෙන තෙක් පහළ අධිකරණ කටයුතු අත්හිටුවා ඇත.
නඩුවේ පසුබිම
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, ශ්රී ලංකාවේ මහජන හා නෛතික අවධානය සැලකිය යුතු ලෙස ආකර්ෂණය කරගත් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. අභියාචනාධිකරණයේ මෙම මැදිහත්වීම ඉදිරි සති හා මාස කිහිපය තුළ නඩුව ගමන් කරන දිශාව තීරණය කළ හැකි වැදගත්절차ගත ප්රගතියක් ඇති කරයි.
ඉදිරියේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද
නඩු විභාගය දැන් අත්හිටුවා ඇති බැවින්, අභියාචනාධිකරණ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ නෝතිසියට නීතිපතිවරයාගේ ප්රතිචාරය කෙරෙහි සැමගේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඉදිරිපත් කෙරෙන නෛතික තර්කවල සංකීර්ණතාව අනුව, අභියාචනාධිකරණය විසින් සිදු කරන එවැනි මැදිහත්වීම් පහළ අධිකරණ කටයුතු සැලකිය යුතු ලෙස ප්රමාද කළ හැකි බව නෛතික නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
අභියාචනාධිකරණය අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන විට තවදුරටත් විභාග දිනයන් නියම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි නඩු විභාගයේ අඛණ්ඩ ක්රියාවලිය සඳහා ඉන් ලැබෙන ප්රතිඵලය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.