Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය මධ්‍යයේ සුරේෂ් සල්ලේගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ අධිකරණය CID ට නියෝග කරයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය මධ්‍යයේ සුරේෂ් සල්ලේගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ අධිකරණය CID ට නියෝග කරයි

2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය සම්බන්ධ දිගින් දිගට පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනය හා සම්බන්ධව, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ (SIS) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) නියෝග කර තිබේ.

අද පැවැත්වුණු විභාගයේදී මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේකර මහතා මෙම නියෝගය නිකුත් කරමින්, සල්ලේගේ වර්තමාන මානසික තත්ත්වය පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස CID ට උපදෙස් දී ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ සුරේෂ් සල්ලේ, 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනවල කේන්ද්‍රීය චරිතයක් බවට පත්ව ඇත. එකාබද්ධ සියදිවි නසාගන්නා බෝම්බ ප්‍රහාර මඟින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලි තුනක් සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගනු ලැබූ අතර, එහිදී 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.

ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කල්තියා ලැබී ඇතැයි කියනු ලබන අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකළ බවට බුද්ධි නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය, ඊට පෙර විමර්ශකයන් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු විසින් පරීක්ෂා කර ඇත.

අධිකරණ විභාගය

මානසික සෞඛ්‍ය තක්සේරු වාර්තාවක් සඳහා මහේස්ත්‍රාත්වරයා දුන් නියෝගය, සල්ලේට එරෙහි නඩු පැවැත්වෙන ආකාරයට බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ක්‍රියාපටිපාටික පියවරක් ලෙස සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ සාමාන්‍යයෙන් එවැනි තක්සේරු නියෝග කරනු ලබන්නේ, චූදිතයෙකු හෝ සැකකරුවෙකු නඩු විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට හෝ නීතිමය කටයුතුවලට අර්ථාන්විත ලෙස සහභාගී වීමට සුදුසුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ය.

ඊළඟ නියමිත විභාග දිනයේදී අදාළ තොරතුරු රැස් කර අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමේ කාර්යය CID වෙත පවරා ඇත.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ වැදගත්ම හා වැඩිම අවධානයක් යොමු වී ඇති අපරාධ නඩු විභාගයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, මිය ගිය අය ගේ පවුලේ අය සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ සියලු දෙනා ගෙන් සම්පූර්ණ වගවීමක් ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026