Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු මුවදොර මර්දනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් CID ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීමට නියමිතයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ගාලු මුවදොර මර්දනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් CID ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීමට නියමිතයි

ගාලු මුවදොර විරෝධතා නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ශ්‍රී ලංකා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විධිමත් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීමට සූදානම් වන අතර, 2022 මහජන විරෝධතා මර්දනය සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

හිටපු රාජ්‍ය නායකයා විමර්ශකයින් ඉදිරියට

ශ්‍රී ලංකාවේ අද්විතීය ආර්ථික අර්බුදය උච්චස්ථානයට පත්ව තිබූ අවස්ථාවේ, එවකට පැවැති රජයේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලා දහස් ගණන් පුරවැසියන් කොළඹ ගාලු මුවදොර තණතීරුවේ රැස්වූ සිදුවීම් සම්බන්ධ විමර්ශනයන් ඉදිරියට ගෙනයාමට බලධාරීන් කටයුතු කරන බව මෙම පියවරෙන් පැහැදිලි වේ.

"ගෝඨාගෝගම" ලෙස ප්‍රසිද්ධ ගාලු මුවදොර විරෝධතා භූමිය, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර පලාගොස් 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අවසානයේ බලකළ ජනතා නැගීසිටීමේ සංකේතාත්මක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් විය. බොහෝ දුරට සාමකාමීව ක්‍රියාත්මක වූ මෙම විරෝධතාවලට ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ සියළු පෙළේ ජනතාව සහභාගී විය.

විමර්ශනය වේගවත් වෙයි

විරෝධතා කාලය තුළ බලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග, ඒ අතරින්ම රජයේ ඉහළම මට්ටමින් ගනු ලැබූ ඕනෑම තීරණයක් හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමට විමර්ශකයින් කැපවී සිටින බව හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට CID ගත් තීරණයෙන් ඉස්මතු වේ.

ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දැන් රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කළඹලකාරී අධ්‍යායයන් අතරට ගණන් කෙරෙන කාලපරිච්ඡේදයේ සිදු වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් පිළිතුරු සැපයීමේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙයි.

2022 අර්බුදය තුළ බලයේ සිටි අය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ පද්ධතිය වගවීම හසුරුවන ආකාරය ශ්‍රී ලාංකිකයින් බොහෝ දෙනෙකු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින හෙයින්, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිගටම ආකර්ෂණය කරගනී.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026