Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ තේ කම්කරුවන් මුහුණදෙන බලහත්කාර ශ්‍රම තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ තේ කම්කරුවන් මුහුණදෙන බලහත්කාර ශ්‍රම තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය වන ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ තේ වතු කම්කරුවන්ගේ සේවා හා ජීවන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු බලහත්කාර ශ්‍රමයට සමාන තත්ත්වයන්ට මුහුණදෙන බව චෝදනා කර තිබේ.

සූරාකෑමේ දැලක සිරවූ ප්‍රජාවක්

ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් පෙන්වා දෙන පරිදි, රටට විශාල විදේශ විනිමය ආදායමක් උත්පාදනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ තේ වතු අංශයේ නියුතු දමිළ කම්කරුවන්, ඔවුන්ගේ මූලික නිදහස හා ගෞරවය අහිමි කරන තත්ත්වයන්ට නතුවී සිටිති. එම සංවිධානයේ සොයාගැනීම් මගින් වතු ප්‍රජාවන් තුළ පරම්පරා ගණනක් පුරා පැවතෙන ක්‍රමානුකූල සූරාකෑමක් පිළිබඳ තතු හෙළිදරව් වේ.

කම්කරුවන් අතිශය අඩු වැටුප්, සීමිත චලන නිදහස සහ ප්‍රමාණවත් නොවන නිවාස තත්ත්වයන්ට මුහුණදෙන බව වාර්තා වන අතර, බොහෝ පවුල් වතු භූමිය තුළ ඇති පටු ලයින් කාමරවල සිරවී ජීවත් වෙති. මෙම තත්ත්වයන් රඳා සිටීමේ චක්‍රයක් නිර්මාණය කරන බව ඇම්නෙස්ටි තර්ක කරන අතර, ඒ හේතුවෙන් කම්කරුවන්ට ඇති කැමැත්ත තිබිය දී පවා රැකියාව හැරයාම දුෂ්කර වී ඇත.

ගැඹුරින් මුල් බැසගත් ව්‍යුහාත්මක ගැටලු

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර තේ වතුවල සේවය කරන දමිළ ප්‍රජාව බොහෝ දුරට 19 වන සියවසේදී බ්‍රිතාන්‍ය යාපනය කරන ලද ශ්‍රමිකයන්ගේ පරම්පරාවන්ගෙන් සමන්විත වේ. නිදහස ලැබී දශක ගණනාවක් ගතවී ඇතත්, මෙම ප්‍රජාව රටේ ආර්ථික වශයෙන් වඩාත්ම පසුගාමී කණ්ඩායම් අතර ගැනෙමින් පවතී.

  • විධිමත් ශ්‍රම අංශය තුළ අඩුම වැටුප් අතර ඔවුන්ගේ වැටුප් ද ඇතුළත් වේ
  • වතු තුළ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවා හා අධ්‍යාපනයට ඇති ප්‍රවේශය දරුණු ලෙස සීමිතය
  • භූගෝලීය හුදකලාව හේතුවෙන් කම්කරුවන්ට බොහෝ විට විකල්ප රැකියා අවස්ථා නොමැත
  • ණය බැඳීම් සහ වැටුප් කපාහැරීම් මගින් මූල්‍ය ස්වාධීනත්වය තවදුරටත් සීමා වේ

රජයෙන් හා කර්මාන්තයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වතුවලින් තේ ලබාගන්නා තේ සමාගම් හා ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් ද මෙම අයුතු ක්‍රියාවන් විසඳීමට ක්ෂණික හා ඵලදායී පියවර ගන්නා ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් 촉구කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ තේ සමඟ සම්බන්ධ සැපයුම් දාම ඇති සංස්ථා, ශ්‍රම හිමිකම් කඩකිරීම් මගින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයන් දූෂිත නොවන බව සහතික කිරීමේ වගකීමක් දරන බව එම සංවිධානය අවධාරණය කළේය.

බලහත්කාර ශ්‍රමය නීතිමය උල්ලංඝනයක් පමණක් නොවේ — එය මිනිස් ගෞරවය කෙරෙහි ගැඹුරු ප්‍රහාරයකි; මෙම කර්මාන්තයෙන් ලාභ ලබන්නන් වගවිය යුතුය.

2022 වර්ෂයේ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා ගමන් කරන මෙම සංවේදී කාලසීමාවේදී මෙම සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ශක්තිය ලෙස තේ කර්මාන්තය පවතින බැවින්, මෙවැනි චෝදනාවල කීර්තිනාමික ඇඟවීම් බටහිර වෙළෙඳ සම්බන්ධතාවල දී සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝලීය තත්ත්වයට පෙනෙන පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයන් ඇම්නෙස්ටිගේ මැදිහත්වීම සාදරයෙන් පිළිගනිමින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, වතු වල තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගරු දේශීය ප්‍රයත්නයන් දිගු කලක් තිස්සේ දේශපාලන අදිටනෙහි හා සංස්ථාගත වගවීමේ නොමැතිකම නිසා දුර්වල වී ඇති බවයි. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ පවතින ශ්‍රම නීති වඩාත් දෘඪ ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ද, වතු කම්කරු සංගම් හා ප්‍රජා නියෝජිතයන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වන ලෙස ද ය.

වා

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026